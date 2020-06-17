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На стимулирование внутреннего туризма в Таиланде выделят 22,4 млрд бат

Кабинет министров Таиланда одобрил в принципе трехсоставный пакет мер по стимулированию внутреннего туризма. В общей сложности на данные цели будет направлено 22,4 млрд бат.

Новости Пхукета

17 Июня 2020, 02:21 PM
Поддержка внутреннего туризма будет вестись по трем направлениям. Фото: Bangkok Post

Поддержка внутреннего туризма будет вестись по трем направлениям. Фото: Bangkok Post

Как заявила заместитель официального представителя правительства Трайсури Тайсаранакун, программа по стимулированию туристических поездок внутри страны была подготовлена Министерством туризма и спорта. Срок ее действия – с июля по октябрь, пишет Bangkok Post.

С финансовой точки зрения программа входит в одобренный Минфином план по восстановлению экономики объемом в 400 млрд бат. В рамках программы предполагается заимствование 1 трлн бат, 400 тыс. из которых, как сообщалось ранее, будут направлены на меры «экономической и социальной реабилитации», включая создание новых рабочих мест.

Одобренная кабмином программа по стимулированию внутреннего туризма включает три основных направления работы.

Подпрограмма «Моральная поддержка». Власти намерены отблагодарить медицинских работников и волонтеров отдыхом вне своих провинций. На эти цели будет направлено 2,4 млрд бат, в списке потенциальных получателей бонусов – 1,2 млн человек. Размер субсидии составит до 2 тыс. бат на человека, продолжительность поездки должна быть не менее двух дней и одной ночи, отдых должен предполагать поездку в другую провинцию.

Подпрограмма «Путешествуем вместе». В рамках этого проекта с бюджетом в 18 млрд бат власти планируют субсидировать отдых желающим часть расходов на проживание в отелях, питание и туристические услуги. В отелях государство готово субсидировать до 40% стоимости номеров с лимитом в 3 тыс. бат за ночь и максимум пять ночей. Остальные 60% должны будут оплатить сами туристы. Субсидии на другие траты ограничены суммой в 600 бат за ночь в отельном номере (и также не более 40%). Претендовать на бонусы смогут туристы, которые будут отдыхать вне своих провинций.

Подпрограмма «Делимся счастье в путешествиях». Третий элемент плана предполагает субсидирование авиабилетов на внутренних направлениях, билетов на междугородние автобусы и аренду автомобилей. Общий объем программы – 2 млрд бат. Государство готово компенсировать 40% транспортных расходов, но не более 1 тыс. бат на человека.

Как отметила госпожа Тайсаранакун, регистрация участников схемы будет осуществляться на платформе банка Krungthai Bank. Министерство туризма и спорта и Туристическое управление Таиланда должны представить детали проекта в течение двух недель.

Добавим, что одновременно кабинет министров одобрил и выделение помощи людям, финансово пострадавшим от коронавируса, но пока не получившим поддержки.

Обладатели карт социального обеспечения, еще не получившие никакой государственной поддержки, могут рассчитывать на 1 тыс. бат ежемесячно в течение мая-июля. На эту программу выделено 3,49 млрд бат.

Еще 906 млн выделено на помощь лицам, которые не смогли зарегистрироваться на получение помощи через сайт raomaithingkun.com («Никто не брошен»). Им государство также готово в течение трех месяцев выплачивать по 1 тыс. бат.

Третья группа получателей – граждане «в уязвимом положении», согласно критериям Министерства социального развития и защиты. Им также обещано по 1 тыс. бат в течение трех месяцев, общий бюджет программы – 20,3 млрд бат.

Наконец, четвертая группа – пострадавшие от пандемии фермеры. Они могут рассчитывать на 5 тыс. бат в течение трех месяцев, бюджет программы – 3,8 млрд бат.





 

 

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