На смену Phuket FC приходит новый клуб

В новом сезоне чемпионата Таиланда по футболу провинцию Пхукет будет представлять новый клуб, никак не связанный с Phuket FC, но также позиционирующийся как «народная» команда провинции.

4 Декабря 2017 17:39:30

Каниссанан «Оле» Срисамен (слева) с бывшим президентом TTM FC Сураджитом Кулаянамитом.

Факт создания новой футбольной команды «Новостям Пхукета» и The Phuket News подтвердил господин Каниссанан «Оле» Срисамен, вице-президент и генеральный менеджер недавно сформированной Футбольной ассоциации Пхукет-Сити (Phuket City Football Association, PCFA).

Говоря о новом проекте, господин Срисамен сразу подчеркнул, что он никак не связан с клубом Phuket FC, который был расформирован на прошлой неделе из-за задолженности перед игроками.

«Лица, стоящие за проектом PCFA, хотят вернуть футбол на Пхукет и подарить провинции команду, за которую люди могли бы болеть», – заявил он.

По словам господина Срисамена, новый создан новый клуб будет к началу 2018 года. Его бюджет на сезон составит 9 млн бат.

«Мы полностью открыты к сотрудничеству со спонсорами и всеми, кто захочет нас поддержать. Это будет пхукетская команда, клуб для жителей Пхукета. Мы будем рады всем партнерам из числа местного бизнеса, чьи логотипы готовы разместить на форме игроков», – заявил господин Срисамен.

По словам генерального менеджера PCFA, новый клуб будет выступать в южной конференции Thai League 3.

«Клуб уже лицензирован Футбольной ассоциацией Таиланда (FAT), поскольку и юридическую структуру, и место в лиге мы купили у другой команды, название которой на этом этапе раскрыть не можем. Лицензия уже приобретена, нам осталось лишь дождаться получения подтверждающих документов», – заявил он.

Как рассказал господин Срисамен, костяк клуба будет сформирован из пхукетских игроков, на которых придется 60-70% состава (заявки от иностранных игроков, впрочем, тоже принимаются). Кроме того, планируется организация юниорской команды, которая будет готовить кадровый резерв для основного клуба.

«Также в составе Phuket City будут играть три игрока национальной сборной», – добавил он.

Господин Срисамен, по его собственным словам, ранее уже занимался организацией работы футбольных команд. В частности, он занимал пост менеджера Thailand Tobacco Monopoly (TTM) FС из Пичита, руководил резервным клубом TTM Chiang Mai и был секретарем TTM FC.

По словам господина Срисамена, к управлению новым пхукетским клубом подключатся Джирасак Чомтхонг и Киттипоп Джантатри, занимающиеся сейчас PR-обеспечением деятельности Chonburi FC и TTM Pichit.

Просмотр игроков новая команда должна начать 16 декабря. Все организационные вопросы и формирование состава должны завершиться в январе.