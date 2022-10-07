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На следующей неделе Таиланд ждут безалкогольное 10 октября и нерабочие 13-14 октября

Продажа алкоголя будет запрещена в Таиланде в следующий понедельник (10 октября), а четверг и пятница (13 и 14 октября) будут нерабочими днями для госведомств и большинства частных компаний.

Новости Пхукета

7 Октября 2022, 12:31 PM
Продажа спиртного в праздник Ван Ок Панса (10 октября) будет запрещена по всей стране. Также власти традиционно просят не злоупотреблять в День Рамы IX (13 октября). Изображение The Phuket News

Продажа спиртного в праздник Ван Ок Панса (10 октября) будет запрещена по всей стране. Также власти традиционно просят не злоупотреблять в День Рамы IX (13 октября). Изображение The Phuket News

Запрет на продажу спиртного 10 октября связан с буддистским праздником Ван Ок Панса, знаменующим окончание трехмесячного поста в сезон дождей. Торговля алкоголем будет запрещена в течение ровно 24 часов – с полуночи до полуночи.

Запрет был оформлен законодательно еще в 2015 году. Нарушителю грозит до полугода тюрьмы и/или штраф на сумму до 10 тыс. бат.

Также на следующей неделе жителей Таиланда ждут четырехдневные выходные. В четверг, 13 октября, будет отмечаться День памяти Короля Пхумипона Адульядета (Рамы IX), являющийся национальным праздником. Пятница, 14 октября, должна была бы быть обычным днем, но власти решили сделать объявить ее дополнительным выходным для стимулирования внутреннего туризма.

Запрета на продажу спиртного 13 октября нет, но власти традиционно призывают общество воздержаться в этот день от алкоголя в знак уважения к Королю Пхумипону Великому.

Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, Департамент трудоустройства и другие ведомства не будут работать на следующей неделе с четверга по воскресенье включительно (13-16 октября).

Также в выходные дни будут закрыты основные офисы банков. Получить банковские услуги можно будет в отделениях при торговых центрах.

 

 

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