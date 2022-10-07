На следующей неделе Таиланд ждут безалкогольное 10 октября и нерабочие 13-14 октября

Продажа алкоголя будет запрещена в Таиланде в следующий понедельник (10 октября), а четверг и пятница (13 и 14 октября) будут нерабочими днями для госведомств и большинства частных компаний.

Новости Пхукета

7 Октября 2022, 12:31 PM

Продажа спиртного в праздник Ван Ок Панса (10 октября) будет запрещена по всей стране. Также власти традиционно просят не злоупотреблять в День Рамы IX (13 октября). Изображение The Phuket News