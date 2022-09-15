На скалах Рача-Яй обнаружили граффити

Об обнаружении граффити сообщил 14 сентября Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR). Общий размер изображений составлял примерно 3 на 2 метра.
К настоящему моменту изображения уже удалены силами сотрудников DMCR и членов группы Rak Racha.
Как следует из сообщения ведомства, неустановленные лица разрисовали скалы в бухте Ла (Ао-Ла) на северо-восточной стороне острова. Это место, в частности, является популярным у дайверов.
Департамент предупредил, что подобное творчество может преследоваться по закону.