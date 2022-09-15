Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

На скалах Рача-Яй обнаружили граффити

Официальные лица пытаются найти вандалов, оставивших граффити на скалах острова Рача-Яй, находящегося к югу от Пхукета и популярного у дайверов и просто туристов.

Новости Пхукета

15 Сентября 2022, 03:34 PM
Граффити на Рача-Яй (и удаление рисунков). Фото: DMCR

Граффити на Рача-Яй (и удаление рисунков). Фото: DMCR

Граффити на Рача-Яй (и удаление рисунков). Фото: DMCR

Граффити на Рача-Яй (и удаление рисунков). Фото: DMCR

Граффити на Рача-Яй (и удаление рисунков). Фото: DMCR

Граффити на Рача-Яй (и удаление рисунков). Фото: DMCR

Граффити на Рача-Яй (и удаление рисунков). Фото: DMCR

Граффити на Рача-Яй (и удаление рисунков). Фото: DMCR

Об обнаружении граффити сообщил 14 сентября Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR). Общий размер изображений составлял примерно 3 на 2 метра.

К настоящему моменту изображения уже удалены силами сотрудников DMCR и членов группы Rak Racha.

Как следует из сообщения ведомства, неустановленные лица разрисовали скалы в бухте Ла (Ао-Ла) на северо-восточной стороне острова. Это место, в частности, является популярным у дайверов.

Департамент предупредил, что подобное творчество может преследоваться по закону.



 

 

Have a news tip-off? Click here

Иностранец погиб в мотоциклетной аварии в Срисунторне
Пхукет готовится к Вегетарианскому фестивалю
PEGAS Touristik запустит прямые чартеры Москва-Пхукет с конца октября
Синоптики прогнозируют дожди по всему Таиланду с 17 по 21 сентября
Передвижные ярмарки доступных товаров заработали на Пхукете
Пхукет продолжает строить Центральную мечеть
Минздрав предупредил о набирающем силу гриппе
Отключение электричества запланировано в Таланге на 17 сентября
Директора школы обвинили в физическом насилии в отношении ученика
Патонг напомнил о запрете на петарды и фейерверки
Тоннель у Central Festival закроют на день для установки новых насосов
Отель на холме в Чалонге приглянулся диким макакам
Пешеход погиб под колесами такси в Таланге
Магазин ограбили дважды за ночь из чувства обиды
В Вичите арестовали вора, кравшего оставленные в мотоциклах телефоны

 

QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential

 