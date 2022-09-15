На скалах Рача-Яй обнаружили граффити

Официальные лица пытаются найти вандалов, оставивших граффити на скалах острова Рача-Яй, находящегося к югу от Пхукета и популярного у дайверов и просто туристов.

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Граффити на Рача-Яй (и удаление рисунков). Фото: DMCR

Граффити на Рача-Яй (и удаление рисунков). Фото: DMCR

Граффити на Рача-Яй (и удаление рисунков). Фото: DMCR

Граффити на Рача-Яй (и удаление рисунков). Фото: DMCR

Об обнаружении граффити сообщил 14 сентября Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR). Общий размер изображений составлял примерно 3 на 2 метра.

К настоящему моменту изображения уже удалены силами сотрудников DMCR и членов группы Rak Racha.

Как следует из сообщения ведомства, неустановленные лица разрисовали скалы в бухте Ла (Ао-Ла) на северо-восточной стороне острова. Это место, в частности, является популярным у дайверов.

Департамент предупредил, что подобное творчество может преследоваться по закону.





