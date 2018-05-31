На Симиланах запретят туры с ночевкой

Департамент национальных парков (DNP) принял решение со следующего сезона оставить лишь однодневные туры на Симиланы, введя запрет на ночевку туристов на острове.

31 Мая 2018 10:52:24

Фото: Thai PBS / Bangkok Post

О том, что экскурсии на Симиланы со следующего сезона будут только однодневными, сообщила сегодня газета Bangkok Post. При этом запрет, по данным издания, решение о запрете было оглашено еще в прошлую пятницу, и к настоящему моменту официальные лица уже демонтировали большую часть инфраструктуры, предназначенной для размещения туристов на ночевку.

«Симиланский национальный парк посещает огромное число туристов. Ограничение экскурсий однодневным форматом – это конкретный шаг, направленный на решение проблемы. Туристы по прежнему смогут гулять, плавать и нырять в течение дня, но к вечеру должны будут покинуть парк», – цитирует Bangkok Post доктора Тхона Тхамронгнавасавата из Университета сельского хозяйства (Kasetsart University).

Доктор Тхона Тхамронгнавасават входит в число специалистов, привлеченных к разработке нового мастер-парка по регулированию работы нацпарков. Также он является одним из сторонников ввода ограничений на посещение популярных островов и бухт в архипелаге Пхи-Пхи.

Как добавил замглавы DNP Сонгтам Суксаванг, одним из основания для запрета на ночевку на Симиланах является проблема отвода сточных вод из мест размещения туристов. По словам господин Суксаванг, от Симиланов до побережья – всего час пути на лодке, та что «необходимости ночевать на островах ни у кого нет».