На шоссе в Районге нашли самодельные бомбы

Тайские саперы обезвредили восемь самодельных взрывных устройств с поражающими элементами, обнаруженные ночь 30 марта на дороге в районе Такхай провинции Районг. Еще одна бомба сработала до приезда специалистов – после ее взрыва их и вызвали на место событий.

31 Марта 2022, 10:00 AM

Изображение: Страница ZOOM Rayong в Facebook

Газета Bangkok Post сообщает, что инцидент произошел на дороге, соединяющей населенные пункты Чонг-Нон и Чакбок в восьмом мубане Такхая. Местный житель Витсану Нгармпрасерт рассказал полицейских, что проснулся около полуночи от громкого взрыва на дороге перед домом и вышел на улицу, чтобы проверить, что случилось.

Господин Нгармпрасерт увидел поднимавшийся над асфальтом белый дым. Его источник он не опознал, но разглядел некие непонятные предметы,рассыпанные по дороге. Мужчина не смог понять, что перед ним.

В публикации Bangkok Post не указывается, кто позвонил в компетентные органы. Газета пишет, что команда саперов во главе с подполковником Сурадетом Манипхитаком прибыла на место событий около 8:00 утра и первым делом положила автомобильные покрышки «вокруг» найденных объектов. Они на самом деле оказались взрывными устройствами, начиненными гвоздями, гайками и шариками от подшипников. Бомбы были вывезены в безопасное место примерно в 1 км от места событий и уничтожены.

Встревоженные местные жители рассказали, что на дороге по ночам нередко замечали неких молодых людей. Однако их связь с обнаруженными взрывными устройствами не установлена. Полиция не исключает, что бомбы могли быть оказаться на асфальте по случайности. Расследование продолжается.