На шоссе в Кату сгорела «макашница»

Пожарным потребовалось около 20 минут на то, чтобы потушить мотоцикл уличного продавца булочек, охваченный пламенем из-за утечки газа из баллона. Сам торговец не пострадал.

22 Июня 2018 17:20:51

Экстренные службы муниципалитета Кату и полиция получили сообщение о пожаре на шоссе Phra Phuket Kaew Rd. около 11:00 пятницы, 22 июня. Согласно поступившей в муниципалитет информации, на трассе горела «макашница» уличного продавца паровых булочек «салапао».

Прибывшие на место событий пожарные в течение 20 минут потушили пламя, однако огонь успел полностью уничтожить и мотоцикл Honda Wave, и прикрепленную к нему тележку. Сам продавец успел вовремя отбежать на безопасное расстояние и не пострадал.

По словам торговца, имени которого полицейские не назвали, к пожару привела утечка газа из баллона. Правоохранители отметили, что у них нет оснований сомневаться в этой версии, но официально расследование пока не завершено.