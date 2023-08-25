На шоссе у Lotus’s в Кату закрыли одну полосу из-за дыры в асфальте

На центральном шоссе в Кату образовалась новая точка потенциальных заторов. В пятницу, 25 августа, около въезда на парковку супермаркета Lotus’s было замечено повреждение асфальта, которое для безопасности водителей обнесли барьерами, сократив доступное для проезда пространство до одной полосы. Про сроки ремонта ничего не сказано.

У супермаркета Lotus’s в Кату появилась дыра в асфальте. Одна из полос Phra Phuket Kaew Rd. закрыта. Фото: Phuket Info Center

У супермаркета Lotus’s в Кату появилась дыра в асфальте. Одна из полос Phra Phuket Kaew Rd. закрыта. Фото: Phuket Info Center

У супермаркета Lotus’s в Кату появилась дыра в асфальте. Одна из полос Phra Phuket Kaew Rd. закрыта. Фото: Phuket Info Center

У супермаркета Lotus’s в Кату появилась дыра в асфальте. Одна из полос Phra Phuket Kaew Rd. закрыта. Фото: Phuket Info Center

В середине дня 25 августа страница Phuket Info Center опубликовала призыв к водителям со стороны муниципалитета Кату, касающийся безопаности при движении по Phra Phuket Kaew Rd., главному шоссе, проходящему через тамбон с запада на восток.

Районные власти попросили шоферов быть осторожными и не спешить при проезде участка между перекрестком Си-Ко и супермаркетом Lotus’s, где было обнаружено повреждение асфальта. Дыру обнесли барьерами и конусами, так что для проезда в сторону Bypass Rd осталась одна полоса.

В публикации Phuket Info Center говорится, что районные власти займутся ремонтом шоссе, но никаких сроков не называется. На странице муниципалитета Кату никаких уведомлений пока нет.

В часы пикового трафика участок у Lotus’s можно объехать по северному или по южному полукольцу Wichit Songkram Rd (мимо Red Mountain или мимо Phuket County Club соответственно). Впрочем, возможно, это никому и не потребуется, если муниципальные службы починят дорогу за выходные, пока будут закрыты находящиеся в Кату тайские и международные школы.