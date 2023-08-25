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На шоссе у Lotus’s в Кату закрыли одну полосу из-за дыры в асфальте

На центральном шоссе в Кату образовалась новая точка потенциальных заторов. В пятницу, 25 августа, около въезда на парковку супермаркета Lotus’s было замечено повреждение асфальта, которое для безопасности водителей обнесли барьерами, сократив доступное для проезда пространство до одной полосы. Про сроки ремонта ничего не сказано.

25 Августа 2023, 06:19 PM
У супермаркета Lotus’s в Кату появилась дыра в асфальте. Одна из полос Phra Phuket Kaew Rd. закрыта. Фото: Phuket Info Center

У супермаркета Lotus’s в Кату появилась дыра в асфальте. Одна из полос Phra Phuket Kaew Rd. закрыта. Фото: Phuket Info Center

У супермаркета Lotus’s в Кату появилась дыра в асфальте. Одна из полос Phra Phuket Kaew Rd. закрыта. Фото: Phuket Info Center

У супермаркета Lotus’s в Кату появилась дыра в асфальте. Одна из полос Phra Phuket Kaew Rd. закрыта. Фото: Phuket Info Center

У супермаркета Lotus’s в Кату появилась дыра в асфальте. Одна из полос Phra Phuket Kaew Rd. закрыта. Фото: Phuket Info Center

У супермаркета Lotus’s в Кату появилась дыра в асфальте. Одна из полос Phra Phuket Kaew Rd. закрыта. Фото: Phuket Info Center

У супермаркета Lotus’s в Кату появилась дыра в асфальте. Одна из полос Phra Phuket Kaew Rd. закрыта. Фото: Phuket Info Center

У супермаркета Lotus’s в Кату появилась дыра в асфальте. Одна из полос Phra Phuket Kaew Rd. закрыта. Фото: Phuket Info Center

В середине дня 25 августа страница Phuket Info Center опубликовала призыв к водителям со стороны муниципалитета Кату, касающийся безопаности при движении по Phra Phuket Kaew Rd., главному шоссе, проходящему через тамбон с запада на восток.

Районные власти попросили шоферов быть осторожными и не спешить при проезде участка между перекрестком Си-Ко и супермаркетом Lotus’s, где было обнаружено повреждение асфальта. Дыру обнесли барьерами и конусами, так что для проезда в сторону Bypass Rd осталась одна полоса.

В публикации Phuket Info Center говорится, что районные власти займутся ремонтом шоссе, но никаких сроков не называется. На странице муниципалитета Кату никаких уведомлений пока нет.

В часы пикового трафика участок у Lotus’s можно объехать по северному или по южному полукольцу Wichit Songkram Rd (мимо Red Mountain или мимо Phuket County Club соответственно). Впрочем, возможно, это никому и не потребуется, если муниципальные службы починят дорогу за выходные, пока будут закрыты находящиеся в Кату тайские и международные школы. 

 

 

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