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На севере Таиланда зафиксировали первые заморозки

В провинции Чианг-Май на севере Таиланда зафиксировали первые заморозки в нынешнем сезоне. Утром 8 ноября трава на горе Дой-Интханон была покрыта инеем.

Новости Пхукета

7 Ноября 2022, 03:35 PM
Утро 8 ноября в Doi Inthanon National Park. Фото: Panumet Tanraksa / Bangkok Post

Утро 8 ноября в Doi Inthanon National Park. Фото: Panumet Tanraksa / Bangkok Post

Температура в национальном парке Doi Inthanon National Park опускалась ночью до 1°C, отмечает Bangkok Post. Утренний иней на траве порадовал посетителей нацпарка, приехавших встречать первые «тайские морозы». В прошлом году газета сообщала о заморозках только в 20-х числах ноября.

Впрочем, по словам работников нацпарка, утром на горе Дой-Интханон уже было 5°C тепла в районе смотровой площадки Кэу-Мэ-Пан и около 10°C у офиса нацпарка.

В воскресенье Doi Inthanon National Park посетили 3637 человек – 2884 тайца и 753 иностранца. Количество принятых единиц транспорта составило 974. В парке ожидают роста числа гостей в Лой Кратонг завтра (8 ноября), при этом посетителям заранее советуют одеться потеплее, потому что «может быть экстремально холодно».

Северный метеорологический центр ожидает, что на горе Дой-Интханон, самой высокой горе Таиланда, вплоть до четверга можно ожидать 6-14°C, а в пятницу и субботу – 8-15°C.

 

 

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