На севере Пхукета проходит неделя уборки пляжей

Руководитель национального парка Сиринат Наттхават Нуйсрирам рассказал «Новостям Пхукета» о ходе кампании по уборке северных пляжей острова, стартовавшей в субботу, 3 августа.

Таньялак Сакут

Как заявил господин Нуйсрирам, за семь дней кампании (3-9 августа) планируется убрать с пляжей 1 т мусора. Уборка проходит на пляжах Най-Янг, Сай-Кэу и Май-Кхао. Участие в акции принимают как сотрудники Департамента национальных парков, так и другие лица, включая школьников и студентов, отельный персонал, местных жителей и туристов.

Субботник начался 3 июля на Сай-Кэу, где за день собрали 197 кг мусора. За воскресенье и понедельник с этого пляжа было убрано еще еще 302 кг, вынесенного волнами хлама. Уборка Сай-Кэу продолжится еще и завтра, а на четверг и пятницу запланированы субботники на Най-Янге.

Про Май-Кхао господин Нуйсрирам ничего не сказал, но отметил, что отдельная группа парковых служащих и добровольцев параллельно провела субботник на Лайане.

