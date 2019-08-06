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На севере Пхукета проходит неделя уборки пляжей

Руководитель национального парка Сиринат Наттхават Нуйсрирам рассказал «Новостям Пхукета» о ходе кампании по уборке северных пляжей острова, стартовавшей в субботу, 3 августа.

Таньялак Сакут

6 Августа 2019, 03:12 PM
Фото: DNP

Фото: DNP

Фото: DNP

Фото: DNP

Фото: DNP

Фото: DNP

Фото: DNP

Фото: DNP

Фото: DNP

Фото: DNP

Фото: DNP

Фото: DNP

Фото: DNP

Фото: DNP

Фото: DNP

Фото: DNP

Фото: DNP

Фото: DNP

Как заявил господин Нуйсрирам, за семь дней кампании (3-9 августа) планируется убрать с пляжей 1 т мусора. Уборка проходит на пляжах Най-Янг, Сай-Кэу и Май-Кхао. Участие в акции принимают как сотрудники Департамента национальных парков, так и другие лица, включая школьников и студентов, отельный персонал, местных жителей и туристов.

Субботник начался 3 июля на Сай-Кэу, где за день собрали 197 кг мусора. За воскресенье и понедельник с этого пляжа было убрано еще еще 302 кг, вынесенного волнами хлама. Уборка Сай-Кэу продолжится еще и завтра, а на четверг и пятницу запланированы субботники на Най-Янге.

Про Май-Кхао господин Нуйсрирам ничего не сказал, но отметил, что отдельная группа парковых служащих и добровольцев параллельно провела субботник на Лайане.

Park officers with volunteers will continue their clean-up at Sai Kaew Beach tomorrow (Aug 7),

 

 

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