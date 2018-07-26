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На рыболовецких судах Пхукета не нашли нарушений

Официальные лица провели выборочную проверку рыболовецких судов, базирующихся в порту Рассады, и не выявили ни одного нарушения.

Новости Пхукета

26 Июля 2018 10:24:31

Фото: Phuket PR Department
Фото: Phuket PR Department

Выборочная проверка рыболовецких судов в порту Рассады состоялась во второй половине дня 24 июля. Официальные лица, включая представителей Департамента рыболовства, проверяли условия труда рыбаков и законность их трудоустройства .

Согласно опубликованному затем пресс-релизу PR-службы администрации Пхукета, никаких нарушений выявлено не было. Случаев принудительного использования труда мигрантов (human trafficking) также не обнаружилось.

Впрочем, в пресс-релизе PR-службы указывается, что официальные лица проинспектировали лишь три судна: Siri Namchok 8, Chok Kanjana 95 и Sor Eakwaraporn 3. Большинство рыбаков на каждом из них оказались трудовыми мигрантами из Мьянмы и Камбоджи.

Все рыбаки, с которыми побеседовали официальные лица, заверили ревизоров, что работают добровольно и к труду их никто не принуждает.

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