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На ряде улиц в центре Пхукет-Тауна временно запретят парковку

Муниципалитет Пхукет-Тауна сообщил о том, что на ряде улиц исторического центра города будут введены временные запреты на парковку в связи с работами по переносу под землю телекоммуникационных кабелей и проводов линий электропередач на Phang Nga и Rassada Rd.

Новости Пхукета

25 Ноября 2019, 10:17 AM
Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

В минувшие выходные сотрудники муниципалитета вышли на улицы Старого города, чтобы проинформировать жителей о том, когда и где будет запрещена парковка в ближайшие месяцы.

Phang Nga Rd. (от Standard Chartered Bank до Montri Rd.):
- Северная сторонас 25 ноября по 9 декабря;
- Южная сторонас 9 декабря по 27 декабря.

Phang Nga Rd. (от Standard Chartered Bank до Yaowarat Rd.):
- Северная сторонас 25 декабря по 6 января;
- Южная сторонас 6 января по 27 января.

Soi Pradit:
- С 27 января по 10 февраля.

Takua Pa Rd. (от Phang Nga Rd до Rassada Rd):
- С 6 февраля по 18 февраля.

Rassada Rd. (от Phuket Rd до кольцевой развязки Suriyadej Circle):
- Южная сторонас 22 января по 14 марта;
- Северная сторона – с 13 марта по 10 мая.

В качестве альтернативного места для парковки муниципалитет Пхукет-Тауна рекомендовал территорию у отеля Sino Imperial Hotel на Phuket Rd. Также городская администрация отметила, что в случае возникновения проблем в связи проведением работ жители города могут позвонит менеджеру проекта Вачирапхану Чансомриткуну по телефону 092-2616509.

Отметим, что в мае глава пхукетского офиса Департамента общественных работ, городского и сельского планирования (DPT) Тави Хомхуан обещал, что проект по переносу проводов под землю на Phang Nga Rd и Rassada Rd будет завершен до октября. При этом изначальный контракт с подрядчиком SCG 1995 Co Ltd, как указывала ранее мэр города Сомджай Сувансупана, предусматривал завершение проекта в июле прошлого года.




 

 

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