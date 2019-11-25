На ряде улиц в центре Пхукет-Тауна временно запретят парковку

В минувшие выходные сотрудники муниципалитета вышли на улицы Старого города, чтобы проинформировать жителей о том, когда и где будет запрещена парковка в ближайшие месяцы.
Phang Nga Rd. (от Standard Chartered Bank до Montri Rd.):
- Северная сторона – с 25 ноября по 9 декабря;
- Южная сторона – с 9 декабря по 27 декабря.
Phang Nga Rd. (от Standard Chartered Bank до Yaowarat Rd.):
- Северная сторона – с 25 декабря по 6 января;
- Южная сторона – с 6 января по 27 января.
Soi Pradit:
- С 27 января по 10 февраля.
Takua Pa Rd. (от Phang Nga Rd до Rassada Rd):
- С 6 февраля по 18 февраля.
Rassada Rd. (от Phuket Rd до кольцевой развязки Suriyadej Circle):
- Южная сторона – с 22 января по 14 марта;
- Северная сторона – с 13 марта по 10 мая.
В качестве альтернативного места для парковки муниципалитет Пхукет-Тауна рекомендовал территорию у отеля Sino Imperial Hotel на Phuket Rd. Также городская администрация отметила, что в случае возникновения проблем в связи проведением работ жители города могут позвонит менеджеру проекта Вачирапхану Чансомриткуну по телефону 092-2616509.
Отметим, что в мае глава пхукетского офиса Департамента общественных работ, городского и сельского планирования (DPT) Тави Хомхуан обещал, что проект по переносу проводов под землю на Phang Nga Rd и Rassada Rd будет завершен до октября. При этом изначальный контракт с подрядчиком SCG 1995 Co Ltd, как указывала ранее мэр города Сомджай Сувансупана, предусматривал завершение проекта в июле прошлого года.