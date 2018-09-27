На ряде улиц Пхукет-Тауна ввели запрет на парковку и остановку

Дорожная полиция Пхукета сообщила о том, что с 26 сентября на ряде улиц в Пхукет-Тауне будет запрещена парковка и остановка транспортных средств.

27 Сентября 2018 09:47:33

С 26 сентября парковка и остановка транспорта запрещена на некоторых из самых загруженных улиц Пхукет-Тауна.

Объявление о запрете на парковку и остановку было распространено дорожной полицией 25 сентября. Документ подписан шефом пхукетской полиции Тирапоном Тхипджароном. В объявлении указывается, что решение об организации «чистых зон» было принято еще 3 апреля.

«В последние годы количество транспорта на Пхукете увеличилось, что создает дорожные проблемы, в особенности в зоне ответственности муниципалитета Пхукет-Тауна. По этой причине на некоторых улицах парковка теперь невозможна, поскольку это создает проблемы для движения транспорта», – говорится в объявлении.

С 26 сентября парковка и остановка транспорта запрещена на следующих участках дорожной сети Пхукет-Тауна:

1. Chao Fa East Rd. Остановка запрещена на обоих сторонах дороги от Sakdidet Rd. до Ta Kraeng Rd. во все дни, кроме воскресенья.

2. Krabi Rd. Остановка запрещена на участке от Yaowarat Rd. до Satun Rd. в любой день недели без исключений

3. Krabi Rd. Парковка запрещена на участке от Patipat Rd. до Satun Rd. с 7:00 утра до 19:00 вечера во все дни, кроме воскресенья. По воскресеньям парковка запрещена с 7:00 утра до 16:00 дня.

4. Nakorn Rd. Парковка запрещена вдоль южной стороны улицы во все дни, кроме воскресенья.

5. Komaraphat Rd. Парковка запрещена вдоль северной части улицы во все дни, кроме воскресенья.