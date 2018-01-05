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На россиянку напали в новогоднюю ночь на Пхи-Пхи

Полиция Пхи-Пхи расследует нападение на туристку из России, совершенное неустановленным лицом в ночь на 1 января.

Шела Рива

5 Января 2018 16:32:37

Фото: Diego Delso
Фото: Diego Delso

Факт нападения на россиянку «Новостям Пхукета» подтвердил лейтенант Танагон Таммакан из полицейского участка Пхи-Пхи. Офицер рассказал, что ночью 1 января некий прохожий обнаружил избитую женщину у отеля Phi Phi Andaman Beach Resort. Пострадавшая оказалось 28-летней гражданкой России, проживавшей в указанном отеле вместе с матерью. Имени женщины лейтенант Таммакан не раскрыл.

«У нее были зафиксированы травмы спины, бедер, правой ноги и правого колена. За более подробной информацией о ее текущем состоянии надо обращаться в полицию острова Пхукет, в одной из больниц которого она сейчас находится», – заявил лейтенант

«Пострадавшая рассказала мне, что на нее напал мужчина, который, как она полагает, тоже был гражданином России. Впрочем, она не смогла вспомнить, как он выглядел, и на показанных ей фотографиях никого не опознала», – добавил он.

По словам лейтенанта Таммакан, воспоминания женщины о произошедшем отрывочны, записей с камер видеонаблюдения в распоряжении полиции нет.

«Я не думаю, что в ходе нападения было применено какое-либо оружие, но с уверенностью утверждать не могу. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в полицию Краби и туристическую полицию Пхукета, которые также занимаются этим делом», – добавил офицер.

В туристической полиции Пхукета раскрывать информацию о произошедшем отказались.

«Согласно нашим внутренним правилам мы не можем разглашать прессе информацию об иностранцам, ставших жертвами преступлений», – заявил офицер, ответивший по телефону на звонок «Новостей Пхукета».

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