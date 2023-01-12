На рейсе Тайвань-Сингапур загорелся павербанк в ручной клади у пассажира

Около 200 пассажиров авиакомпании Scoot не смогли в срок вылететь в Сингапур из Тайваня в связи с пожаром на борту самолета вечером 10 января. Непосредственно перед взлетом у одного из пассажиров загорелся взятый в ручную кладь внешний аккумулятор для мобильной электроники (павербанк).

Новости Пхукета

12 Января 2023, 04:04 PM

Рейс Scoot не смог вылететь в Сингапур из Тайваня из-за загоревшегося павербанка у одного из пассажиров. Фото: WangHauYu / Facebook.com