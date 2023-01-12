На рейсе Тайвань-Сингапур загорелся павербанк в ручной клади у пассажира

Инцидент произошел на рейсе TGW993 / TR993 с вылетом в 19:35 по тайваньскому времени. Как пишет сингапурское издание Channel News Asia, самолет уже был готов взлетать, когда у сидевшего в 16 ряду пассажира эконом-класса загорелся павербанк.
Бортпроводники, по словам очевидцев, действовали грамотно и профессионально. Пожар был быстро ликвидирован ручными огнетушителями, задымление в салоне также устранили без проблем.
При этом СМИ подчеркивают наличие пострадавших – владелец загоревшегося павербанка и его спутник получили легкие ожоги пальцев, а еще одну престарелую пассажирку кто-то толкнул, когда люди по инструкции проводников отходили подальше от места возгорания.
Также собеседники Channel News Asia отмечают, что авиакомпания предложила пассажирам разные варианты компенсации в связи с отменой вылета. Можно было полностью получить назад деньги за билеты или вылететь на следующий день, переночевав в отеле с питанием за счет перевозчика. Пассажиры с жильем в Тайбэе могли во втором случае взять компенсацию деньгами.
Претензии у клиентов Scoot возникли только к тому, что авиакомпания далеко не сразу отменила рейс, так что несколько часов люди сидели в самолете и ждали, полетит ли он или все же нет.
«Scoot приносит искренние извинения за инцидент. Безопасность наших клиентов и экипажей – наш главный приоритет», – заявила компания в комментарии для прессы.