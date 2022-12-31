На Раче-Ной и в море у острова найдены трупы четырех иностранцев

Военно-морской флот Таиланда подтвердил появившиеся еще 28 декабря сообщения об обнаружении у островов Рача мертвых тел. По состоянию на конец дня 30 декабря Центр обеспечение безопасности и порядка на море по третьему региону (ThaiMECC 3) сообщил о доставке на Пхукет тел четырех иностранных граждан – двух из акватории Рачи-Ной, еще двух – с самого острова. Ни о национальностях, ни о причинах или давности смерти ничего не сообщалось. Доступные «Новостям Пхукета» фото и видео также не позволяют сделать сколь-нибудь уверенных предположений.

Иккапоп Тхонгтуб

Первое сообщение о телах в районе островов Рача, находящихся в 20 км (Рача-Яй) и 28 км (Рача-Ной) от южного побережья Пхукета, появилось в 18:13 вечера, 28 декабря, в группе пхукетских яхтсменов, где тогда обсуждали исчезновение катамарана Marco Polo.

«Интересный день. Я слышал, два тела нашли в воде у первой бухты на Рача-Яй. Тела обнаружило дайверское судно», – написал пользователь в комментариях к посту о пропаже Marco Polo.

Сутки спустя сообщения об обнаружении двух тел начали появляться в пхукетских СМИ. Со ссылкой на ThaiMECC в них говорилось о двух трупах, найденных в море у Рачи-Ной. Центр информировал, что информация о найденных в воде трупах поступила в 12:35 от шкипера небольшой лодки.

В указанный квадрат был направлен патрульный корабль Т.233, экипаж которого принял на борт тела, которые были связаны веревкой друг с другом и привязаны к швартовочному бую. Сделавший это и вызвавший военных лодочник пояснил, что пытался принять меры, чтобы трупы не унесло волнами, пока их не заберут представители профильных служб.

Корабль Т.233 доставил тела на Пхукет, а на следующий день отправился на новую задачу аналогичного свойства. Как сообщил ThaiMECC 3, новое сообщение о телах поступило снова в 12:35, но уже 30 декабря. В этот раз опять говорилось об иностранцах, но уже о мужчине и женщине. Кроме того, обнаружили их не в воде, а на одном из пляжей Рачи-Ной. После 18:00 вечера 30 декабря эти два трупа также доставили на Пхукет.

Таким образом, на острове сейчас находятся уже четыре тела обнаруженных в море иностранцев, о личностях и причинах смерти которых официальные лица пока ничего не сообщили.

В публикациях нет даже информации о том, как погибших идентифицировали по расово-этнической принадлежности – имели ли они европейскую, африканскую или азиатскую внешность. О том, что тела находятся в состоянии, позволяющим это определить, говорит хотя бы тот факт, что ThaiMECC однозначно описывает их как иностранцев, то есть тайские моряки опознали их как «не тайцев».

При этом стоит напомнить, что кампания «Семь дней опасности» распространяется не только на автомобильный, но и на морской транспорт. В отчете властей Пхукета о первом дне кампании (29 декабря), говорится, что инцидентов на море не было, однако первые два трупа были доставлены на Пхукете именно 29 числа, и географически острова Рача также являются частью провинции.

Ничего не говорится и о возможной, пусть даже гипотетической, связи с какими-либо известными происшествиями на море, начиная от уже упомянутого исчезновения Marco Polo и заканчивая сообщения о терпящих в море судах с беженцами рохинджа, напрявляющихся из Мьянмы и Бангладеш в Индонезию и Малайзию.