На Промтхепе могут запретить спуск к морю после гибели россиянина

Четверо россиян находились на прибрежных скалах на мысе Промтхеп утром 12 мая, когда их всех сбила с ног мощная волна. Двое мужчин избежали травм, один был госпитализирован со ссадинами и ушибами, а 32-летний господин Смоян пропал. Его мертвое тело нашли в море к северу от Патонга (примерно в 20 км от места событий) спустя двое суток.
В беседе с The Phuket News в понедельник, 15 мая, мэр Раваи Арун Солос заявил, что после новой смерти на Промтхепе муниципалитет вернулся к вопросу об обеспечении безопасности туристов, посещающих самую южную точку острова. Глава района напомнил, что люди на Промтхепе гибнут не впервые и там установлены знаки, предупреждающие о риске спуска к морю, но нужны более действенные меры.
«Это уже не впервые. Подобные случаи [гибели людей] происходили и раньше. Нам нужно найти способ остановить это», – заявил господин Солос.
Предупреждающие знаки стоят на Промтхепе уже более 10 лет, однако многие из посетителей достопримечательности их даже не видели. Дополнительные таблички устанавливались, в частности, после смерти 20-летнего китайского студента по имени Гао Ян в декабре 2013 года. Молодого мужчину смысла волна, когда он встречал закат на скалах.
Именно после происшествия со студентом, получившего большой резонанс, муниципалитет Раваи всерьез задумался о том, что на Промтхепе не помешало бы ограждение. Однако идея была отвергнута, поскольку забор однозначно испортит вид, ради которого сотни людей и посещают южную точку Раваи.
В последней беседе с The Phuket News мэр района Арун Солос просто сказал, что нужно «подходящее решение», но не высказал никаких конкретных идей. Но думают власти, разумеется, о той или иной форме запрета.
«Возможно, нам придется запрет людям спускаться вниз по мысу», – сказал мэр Солос.
В ходе беседы с The Phuket News мэр несколько раз подчеркнул, что решение будет принято только после обсуждений с местным сообществом и при его поддержке. Для начала вопрос обсудят на следующем совещании руководящих сотрудников муниципалитета, бессменно возглавляемого господина Солосом много лет. В момент гибель китайского туриста мэром также являлся он.