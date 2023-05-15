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На Промтхепе могут запретить спуск к морю после гибели россиянина

Муниципалитет Раваи намерен заново вынести на общественное обсуждение вопрос об обеспечении безопасности туристов на мысе Промтхеп, не исключая запрет на доступ к опасным местам у самого моря. Ранее власти уже высказывали мысль о том, что можно было бы возвести там забор, но идея была отвергнута, чтобы не портить вид со смотровой площадки (ограничились предупреждающими табличками). После гибели россиянина Юрия Смояна вопрос возвращается на повестку дня, сперва на уровне обсуждения в муниципалитете, затем – на общественных слушаниях.

Новости Пхукета

16 Мая 2023, 09:00 AM
Поиски Юрия Смояна в районе мыса Промтхеп. Мужчину сбила с ног сильная волна, когда он стоял на прибрежных камнях. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Поиски Юрия Смояна в районе мыса Промтхеп. Мужчину сбила с ног сильная волна, когда он стоял на прибрежных камнях. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Четверо россиян находились на прибрежных скалах на мысе Промтхеп утром 12 мая, когда их всех сбила с ног мощная волна. Двое мужчин избежали травм, один был госпитализирован со ссадинами и ушибами, а 32-летний господин Смоян пропал. Его мертвое тело нашли в море к северу от Патонга (примерно в 20 км от места событий) спустя двое суток.

В беседе с The Phuket News в понедельник, 15 мая, мэр Раваи Арун Солос заявил, что после новой смерти на Промтхепе муниципалитет вернулся к вопросу об обеспечении безопасности туристов, посещающих самую южную точку острова. Глава района напомнил, что люди на Промтхепе гибнут не впервые и там установлены знаки, предупреждающие о риске спуска к морю, но нужны более действенные меры.

«Это уже не впервые. Подобные случаи [гибели людей] происходили и раньше. Нам нужно найти способ остановить это», – заявил господин Солос.

Предупреждающие знаки стоят на Промтхепе уже более 10 лет, однако многие из посетителей достопримечательности их даже не видели. Дополнительные таблички устанавливались, в частности, после смерти 20-летнего китайского студента по имени Гао Ян в декабре 2013 года. Молодого мужчину смысла волна, когда он встречал закат на скалах.

Именно после происшествия со студентом, получившего большой резонанс, муниципалитет Раваи всерьез задумался о том, что на Промтхепе не помешало бы ограждение. Однако идея была отвергнута, поскольку забор однозначно испортит вид, ради которого сотни людей и посещают южную точку Раваи.

В последней беседе с The Phuket News мэр района Арун Солос просто сказал, что нужно «подходящее решение», но не высказал никаких конкретных идей. Но думают власти, разумеется, о той или иной форме запрета.

«Возможно, нам придется запрет людям спускаться вниз по мысу», – сказал мэр Солос.

В ходе беседы с The Phuket News мэр несколько раз подчеркнул, что решение будет принято только после обсуждений с местным сообществом и при его поддержке. Для начала вопрос обсудят на следующем совещании руководящих сотрудников муниципалитета, бессменно возглавляемого господина Солосом много лет. В момент гибель китайского туриста мэром также являлся он.

 

 

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