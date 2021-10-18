На повышение безопасности Sakdidet Rd. запросили 30 млн

Власти Пхукета запросили 30 млн бат на повышение безопасности трассы Sakdidet Rd., ведущей на мыс Панва из Пхукет-Тауна. Работы должны быть проведены на печально известном своей аварийностью изгибе дороги в Ао-Нам-Бо.

Новости Пхукета

18 Октября 2021, 02:15 PM

Фото: PR Phuket

Поворот в Ао-Нам-Бо неоднократно являлся местом серьезных дорожных аварий. В частности, в марте этого года там вылетел с трассы автомобиль владельца отеля Sri Panwa Ворасита Иссары.

В пятницу, 15 октября, опасный участок проинспектировали вице-губернатор Пхукета Пичет Панапонг и глава местного офиса Департамента скоростных магистралей Самак Луадвонгхат. Говоря о ситуации на опасном участке, господин Панапонг отметил, что движение там является весьма оживленным, причем этот маршрут является также основным для грузовых автомобилей, направляющихся в глубоководный порт Пхукета.

Господин Панапонг отметил, что основной причиной аварий является то, что многие водители пытаются пройти крутой изгиб дороги на высокой скорости. Именно этому и планируют воспрепятствовать власти в ходе планируемых работ. Также планируется установка светоотражающих указателей, которые должны предупреждать водителей о приближении к опасному повороту.

Господин Луадвонгхат добавил, что на повышение безопасности на аварийном участке был запрошен бюджет в 30 млн бат. При этом глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей не коснулся вопроса о том, было ли одобрен выделение средств.