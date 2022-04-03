На пост посла США в Таиланде предложен Роберт Годек

Кандидатура на вакантный пост посла США в Таиланде была предложена 1 апреля, сама же должность пустует с момента ухода в январе 2021 года Майкла ДеСомбре, который был выбран Дональдом Трампом, пишет Bangkok Post. Временно дипломатическую миссию возглавляет Майкл Хис.
Господин Годек сейчас занимает пост старшего координатора по Афганистану в Бюро по населению, беженцам и миграции Госдепартамента США. До этого он работал в Бюро дел Африки и был послом США в Кении с 2013 по 2019 год.
Также в биографии господина Годека – работа на бирманском направлении Бюро дел Восточной Азии и Тихоокеанского региона и директора по делам в Юго-Восточной Азии в Управлении торгового представительства США.