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На пост посла США в Таиланде предложен Роберт Годек

Президент США Джон Байден назвал имя человека, которого хотел бы видеть послом страны в Таиланде. Глава Белого дома предложил кандидатуру Роберта Годеса, кадрового сотрудника Госдепартамента с опытом работы в Юго-Восточной Азии. Теперь выбор президента должен одобрить или отклонить Сенат.

Новости Пхукета

3 Апреля 2022, 12:00 PM
Роберт Годек. Фото: AFP

Роберт Годек. Фото: AFP

Кандидатура на вакантный пост посла США в Таиланде была предложена 1 апреля, сама же должность пустует с момента ухода в январе 2021 года Майкла ДеСомбре, который был выбран Дональдом Трампом, пишет Bangkok Post. Временно дипломатическую миссию возглавляет Майкл Хис.

Господин Годек сейчас занимает пост старшего координатора по Афганистану в Бюро по населению, беженцам и миграции Госдепартамента США. До этого он работал в Бюро дел Африки и был послом США в Кении с 2013 по 2019 год.

Также в биографии господина Годека – работа на бирманском направлении Бюро дел Восточной Азии и Тихоокеанского региона и директора по делам в Юго-Восточной Азии в Управлении торгового представительства США.

 

 

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