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На Поле Победы планируют открыть музей пхукетской истории

Губернатор Пхукета объявил о планах по открытию исторического музея на территории Phuket Historical Park в Таланге (Поле Победы).

Новости Пхукета

6 Августа 2018 11:49:49

Фото: Phuket PR Department
Фото: Phuket PR Department

О планах по открытию музея губернатор Норрапхат Плодтхонг объявил в ходе визита в Phuket Historical Park в четверг, 2 августа. Глава провинции рассказал, что музейная экспозиция будет посвящена истории пхукетских Героинь Тхао Тхепкрасаттри и Тхао Срисунтхорн, а также истории Таланга. Также в планах властей значится дальнее благоустройство территории Phuket Historical Park и развитие его как ярмарочной площадки для туристов.

По словам губернатора, развитие Phuket Historical Park занимается специально созданный комитет, на следующей встрече которого будет рассмотрен подготовленный компанией-подрядчиком проект благоустройства парка.

Вопроса о том, в какие средства обойдется благоустройство Phuket Historical Park господин Плодтхонг не коснулся. Сроки реализации проекта также не были озвучены.

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