На поиски пропавшей туристки выделили вертолет

Военно-морской флот Таиланда выделил один из своих вертолет для помощи наземным поисковым группам, разыскивающим 75-летнюю туристку из Германии Барбару Ланге, ушедшую из отеля 9 мая и не вернувшуюся до сих пор. В последний раз престарелую женщину видели на одной из проселочных дорог в Май-Кхао, когда она возвращалась с пляжа.

Иккапоп Тхонгтуб

По итогам дня 14 мая подполковник туристической полиции Эккачай Сири заявил, что поисковые группы прочесали несколько километров пляжной линии у Май-Кхао, Най-Янга и Найтона. Пропавшую немку найти не удалось, у участников поисков все больше опасений за ее жизнь и здоровье.

Сегодня, 15 мая, поисковые часть групп должна сфокусировать внимание на джунглях национального парка Sirinath National Park, поддержку им окажут парковые работники, хорошо знающие местность. Другие команды будут продолжать обследовать прибрежную линию.

Подполковник Сири добавил, что штаб поисковой операции получил несколько сообщений от местных жителей о том, что они якобы видели кого-то у заброшенного отеля в Саку и на небольшом прибрежном острове Плинг, но проверка результатов не принесла. При этом именно на Плинге госпожу Ланге обнаружили 5 мая, когда она потерялась в первый раз. О том инциденте официальные лица не сообщали, да и о втором исчезновении прессе стало известно не сразу.

Также один из местных рыбаков проинформировал штаб поисковой операции, что видел «некий объект», покрытый, как ему показалось «синим материалом» в воде в нескольких километрах от острова Плинг. Однако сложные погодные условия не позволили поисковым командам на легких лодках добраться до указанного квартала, отметил подполковник Сири. Впрочем, штаб поисковой операции продолжает отрабатывать эту наводку.

В субботу, 14 мая, вице-губернатор Пхукета сообщил, что к поисковым командам, работающим на суше и на море, присоединится вертолет, который запросили у штаба третьего регионального командования ВМФ на мысе Панва. Впрочем, непосредственно 14 мая задействовать воздушную технику не позволили все те же неблагоприятные погодные условия.

Также вице-губернатор раскрыл базовую хронологию событий, предшествовавших пропаже немки. Он сообщил, что госпожа Ланге с членами семьи прилетела в Таиланд 3 мая и остановилась в отеле Maikhao Palm Beach Resort. Этот курортный комплекс находится прямо на берегу моря в южной части пляжа Май-Кхао, менее чем в 2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Никакой жилой или курортной застройки вокруг отеля нет.

5 мая госпожа Ланге потерялась во время нахождения вне отеля. Причем обнаружили ее на острове Плинг, который расположен у южной оконечности пляжа Най-Янг, то есть уже за аэропортом. Женщину благополучно вернули в свой отель.

Вице-губернатор Панапонг подтвердил, что у госпожи Ланге наблюдаются возрастные изменения памяти и когнитивных процессов. Говоря об этом чиновник произнес слова «болезнь Альцгеймера», заболевание характеризуется потерей памяти – на ранних этапах кратковременной, затем – долговременной. То есть человек может забыть адрес своего места проживания.

Вице-губернатор отметил, что никаких медикаментов от возрастной деменции женщина не принимает. Также он выразил надежду, что госпожа Ланге жива и ее все же удастся найти.

«Мы не думаем, что 76-летний человек [sic] мог уйти слишком далеко. Возможно, что она поднялась высоко на холмы, выбилась из сил и не смогла вернуться», – заявил чиновник.

Вице-губернатора не коснулся вопроса о том, что потерявшейся женщине в любом случае нужны вода и пища.

Посольство Германии в Бангкоке было проинформировано о ситуации, добавил чиновник. Также господин Панапонг призвал жителей острова незамедлительно сообщать о замеченных лицах, попадающих под описание пропавшей госпожи Ланге. Словесного портрета официальные лица так и не предоставили, но ее фото публикуется в прессе с начала поисков. Информация о том, на каких языках говорит пропавшая немка, отсутствует. Передать информацию в штаб поисковой операции можно через Центр помощи туристам (тел: 062-8808112) или через местные районные власти (тел: 084-0796279, кхун Вичай).