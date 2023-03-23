На пляжных субботниках в Май-Кхао собрали больше 100 кг мусора

В тамбоне Май-Кхао с 15 по 19 марта прошла серия пляжных субботников, организованных проектом Sustainable Mai Khao, который в ежедневном режиме борется за сохранениe экологии северного Пхукета, остающегося пока что наименее урбанизированным и близким к тому, каким весь остров был до массового туризма. Участок побережья от Сай-Кэу до Найтона – это, в частности, единственное место, куда приплывают морские черепахи. Обычно они предпочитают брать севернее и обходить остров стороной.

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Участие в субботниках Sustainable Mai Khao традиционно принимают самые разные организации – от крупного бизнеса до образовательных учреждений. За счет этого организация не только поддерживает чистоту на побережье, но и распространяет идеи ответственного отношения к своему дому среди тех, кто мог и не задумываться о том, насколько уязвима экология Пхукета. Глянцевые фото из брошюр – это одно, а реальное состояние пляжей – другое.

Экологический марафон на прошлой неделе начался 15 марта с субботника на пляже, где планируется проводить выставку Phuket Expo 2028, если Пхукет завоюет это право.

Инициативу поддержала административная организация тамбона Mai Khao (OrBorTor), среди участников были жители окрестных деревень, сотрудники местной полиции, а также таксисты, использующие локацию как парковку и неизбежно оставляющие после себя мусор. Всего на субботнике собрали 52 кг мусора, включая 12 кг стеклянных бутылок.

Фонд добавил, что одна из ключевых его задач на этом и других субботниках – «сортировка мусора, чтобы все пригодное для переработки попало в правильные места и было или переработано, или повторно использовано».

В субботу, 18 марта, члены Sustainable Mai Khao вышли на субботник с сотрудниками строительного департамента отеля Radisson Phuket Mai Khao. В этот раз на пляже было собрано 36 кг мусора, в котором значительную долю вновь составляли стеклянные бутылки – 12 кг (плюс еще 2,8 кг пластиковых).

Еще одними гостями Май-Кхао, приехавшими помочь району с уборкой, стали воспитанники школы Headstart. О том, сколько мусора собрали на субботнике они, не сообщается.

Марафон завершили 19 марта, когда в Май-Кхао приехали сотрудники региональных отделений Bangkok Bangkok Bank из филиалов в провинциях Пхукет, Накхон-Сри-Тхаммарат, Сураттхани и Сонгкхла. В этот раз целью участников акции стал пляж Сай-Кэу к северу от пхукетского автомобильного КПП. Как выяснило, место страдает от безответственности людей, приезжающих туда на пикники и не вывозящих за собой мусор, словно еще раз отдыхать там никто не планирует.

В рамках субботника собрали 59 кг мусора, включая 11 кг стеклянных бутылок и 3,9 кг пластиковых, около 1 кг рыболовецких сетей и прочих снастей, старые ботинки и шлепки суммарной массой 6 кг, вспененный и твердый пластик массой более 6 кг вместе.

«Следующая ежемесячная уборка пройдет в апреле. Дата будет подтверждена отдельно», – сообщил фонд Sustainable Mai Khao после субботника на будущей площадке Phuket Expo 2028. Впрочем, мероприятия у организации проходят гораздо чаще, чем раз в месяц. Если вы хотите помочь в поддержании красоты Пхукета, напишите им через страницу в Facebook (Facebook.com/sustainablemaikhaofoundation) или через Instagram (Instagram.com/sustainable_maikhao2020).