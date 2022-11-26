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На пляжном субботнике в Раваи собрали полтонны мусора

В пятницу, 25 ноября, в Раваи проходил пляжный субботник, который организовали Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) и местный муниципалитет. Организаторы также вспомнили старую традицию озвучивать количество собранного в ходе мероприятии хлама. Побережье Раваи стало чище ровно на 424 кг.

Новости Пхукета

26 Ноября 2022, 05:46 PM
Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: DMCR

Субботник 25 ноября на пляже в Раваи. Фото: DMCR

Субботник проходил под лозунгом «Пхукет. Чистое море, белоснежный песок». Претворять красивый рекламный слоган в жизнь собрались около 200 человек.

Как указывает DMCR, участие в пляжной уборке принимали государственные служащие во главе с мэром Раваи Аруном Солосом, школьники из местных образовательных учреждений, сотрудники разных частных компаний (на фото видны лого 7-Eleven, СР All, Nonthasak Marine и даже Coca Cola) и просто неравнодушные жители Раваи.

Внимание участников субботника было обращено на дальнюю от пирса часть пляжа, где собрали в общей сложности 424 кг мусора, по большей части (как указывает DMCR) органического. Все собранное будет отсортировано и должно образом утилизировано/переработано.

 

 

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