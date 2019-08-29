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На пляже в Патонге за день спасли 17 человек

Пляжные спасатели Патонга обратились к туристам с настоятельной просьбой не игнорировать красные флаги после того, как за один день им пришлось 17 раз приходить на помощь попавшим в беду туристам.

Таньялак Сакут

29 Августа 2019, 09:02 AM
Фото: Patong Surf Life Saving

Фото: Patong Surf Life Saving

Фото: Patong Surf Life Saving

Фото: Patong Surf Life Saving

Фото: Patong Surf Life Saving

Фото: Patong Surf Life Saving

Фото: Patong Surf Life Saving

Фото: Patong Surf Life Saving

Фото: Patong Surf Life Saving

Фото: Patong Surf Life Saving

Фото: Patong Surf Life Saving

Фото: Patong Surf Life Saving

Как рассказал The Phuket News и «Новостям Пхукета» глава Patong Surf Life Saving Сомпрасонг Сангчарт, в среду, 28 августа, спасателям пришлось 17 раз отправляться на помощь попавшим в беду туристам. Среди купальщиков, которым потребовалась помощь лайфгардов, были европейцы, китайцы, мужчина из некой ближневосточной страны и гражданка Таиланда.

«Из-за ограниченной численности контингента спасателей и недостатка оборудования это стало сложной задачей для нашей команды», – заявил господин Сангчарт.

По словам старшего спасателя Патонга, никому из туристов госпитализация не потребовалась.

Также 28 августа лайфгарды оказали помощь и некой туристке из Европы, попавшей в незначительное ДТП на скутере. Ее, в отличие от спасенных на пляже, все же пришлось отвезти в больницу.

«Пляжные спасатели оказали первую помощь и вызвали парамедиков Kusoldham Foundation, чтобы те отвезли ее в больницу», – заявил господин Сангчарт.

«Я хочу поблагодарить своих сотрудников и всех других участвовавших в оказании помощи лиц за отличную работу. К туристам же я хочу обратиться с просьбой выполнять требования спасателей во время отдыха на пляже», – добавил он.

 

 

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