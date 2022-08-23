На пляже в Патонге нашли труп мужчины, подозревается передозировка наркотиков

На пляже в Патонге вечером 22 августа обнаружили труп мужчины азиатской внешности. Личность погибшего не установлена, в качестве возможной причины смерти называется передозировка наркотиков.

Новости Пхукета

23 Августа 2022, 03:30 PM

На пляже в Патонге, примерно в 200 м от пункта полиции, обнаружили труп мужчины. В качестве возможной причины смерти называется передозировка наркотиков. Фото: Vincent Modell / Kusoldharm Foundation Paton

Спасатели Kusoldharm Foundation получили сообщение об обнаружении человека без признаков жизни около 22:15 вечера понедельника, 22 февраля. В качестве места происшествия был назван участок пляжа Патонг в районе выходе с Bangla Rd., примерно в 200 м к югу от находящегося на пляжной дороге пункта полиции.

К моменту приезда спасателей на пляже уже собралась толпа любопытствующих, однако собравшиеся лишь смотрели и ничего не делали. Мужчина без признаков жизни находился на сложенных друг на друга шезлонгах. Спасатели начали проводить сердечно-легочную реанимацию (CPR) в ожидании скорой помощи. Затем мужчину доставили в больницу Patong Hospital, но врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Как рассказал работавший на месте событий британец-волонтер Винсент Моделл, оперативно остановить личность погибшего не удалось. Мужчина был описан как азиат худощавого телосложения с множеством татуировок на торсе и руках. На вид погибшему было в районе 30 лет. Одет он был в черные джинсы и черную футболку.

В качестве возможной причины смерти называется передозировка наркотиков. Рядом с телом был обнаружен прозрачный пластиковый пакетик с красными таблетками внутри.

По следам инцидента господин Моделл напомнил, что скорую помощь в Таиланде можно вызвать по единому общенациональному номеру 1669.

«И не бойтесь делать CPR. Мы не знаем, но, может быть, это спасло бы жизнь этого человека», – сказал господин Моделл.