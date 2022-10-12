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На пляже в Камале нашли мертвую черепаху

Жители Камалы нашли на местном пляже останки зеленой морской черепахи. Как отмечают специалисты, животное умерло в молодом возрасте, но причины его гибели неизвестны.

Новости Пхукета

12 Октября 2022, 03:33 PM
Труп черепахи нашли на пляже в Камале. Фото: Kamala OrBorTor

Труп черепахи нашли на пляже в Камале. Фото: Kamala OrBorTor

Труп черепахи нашли на пляже в Камале. Фото: Kamala OrBorTor

Труп черепахи нашли на пляже в Камале. Фото: Kamala OrBorTor

Как рассказал доктор Патхомпонг Джонгчит из Центра по развитию и исследованию Андаманского моря, сообщение о найденных на пляже останках морской черепахи поступило утром 12 октября. В центр, входящий в структуру Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR), обратилась административная организация тамбона Камала (OrBorTor), а непосредственно нашел труп неназванный местный житель.

Сотрудники DMCR забрали у официальных лиц останки морской черепахи, которые находились уже на поздней стадии разложения, отметил доктор Джонгчит. Специалисты надеются, что им удастся установить причину гибели животного.

«В сезон муссонов волны на море очень сильные, так что такие находки могут происходить время от времени на Пхукете», – заявил доктор Джонгчит.

Отметим, что буквально за несколько дней до этого, 8 октября, на пляже Карон состоялась церемония выпуска в море молодых черепах, выращенных и подготовленных ко взрослой жизни в неволе.

 

 

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