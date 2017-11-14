На пляже Сурин установят барьер для защиты от эрозии

На пляже Сурин началась закладка новой бетонной стены, которая должна защитить побережье от эррозии.

14 Ноября 2017 14:42:52

В настоящий момент неизвестно, как долго продлятся работы на Сурине.

Глава административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) Маан Самран подтвердил «Новостям Пхукета», что по проекту защитной стены принято положительное решение, и работы уже начались.

«Из года в год я получал множество жалоб от местных жителей, которые спрашивали, почему мы ничего не делаем. Так что я решил, что пришло время обновить защиту», – заявил господин Самран.

«Решение было принято по итогам совещания с участием местных жителей», – добавил он.

Новая стена расположится непосредственно на пляже параллельно берегу моря. На внешнем облике Сурина ее появление не отразится, поскольку бетонная конструкция будет скрыта песком. Неудобство у туристов могут вызвать лишь сами работы по ее возведению, которые осуществляются прямо сейчас.

Также официальные лица планируют благоустроить прилегающую к пляжу дорогу, которая в по большей части имеет неприглядный вид.