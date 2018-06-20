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На пляже Сурин нашли мертвого дельфина

Специалисты пока не готовы сказать, что стало причиной гибели дельфина, труп которого обнаружили на Сурине утром 20 июня.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Июня 2018 17:55:53

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Административная организация тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) получила сообщение о мертвом дельфине на пляже Сурин около 10:00 утра среды, 20 июня.

На место событий выехала группа сотрудников OrBorTor во главе с руководителем организации Мааном Самраном. Изучив труп, официальные лица отметили, что у дельфина имелись несколько ран. Кроме того, мертвое животное уже находилось на той стадии разложения, которая сопровождается выделением характерного запаха.

Специалисты Пхукетского центра морской биологии (PMBC) взяли у дельфина образцы тканей, чтобы попытаться установить причину гибели животного, после чего заявили представителям местных властей, что дельфина нужно похоронить.

Судя по массе в 80-90 кг и длине в 2 м, погибший дельфин являлся взрослым животным. Официальные лица полагают, что он умер не на Пхукете, где-то еще. После этого труп вынесло на Сурин волнами.

 

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