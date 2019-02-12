На пляже Нуй снова взялись за оружие

Полиция Карона заявила, что уже завтра намеревается арестовать вооруженных участников очередного конфликта на пляже Нуй, который позиционируется как частный пляжный клуб с платным входом.

Новости Пхукета

12 Февраля 2019, 06:55 PM

Фото: Supplied

Очередной конфликт на пляже Нуй произошел 28 января. Как рассказал шеф полиции Карона полковник Прасан Харнготха, в этот раз причиной столкновений стала сожженная беседка у въезда на пляж, принадлежавшая некому Сулейману Бунтенгу. Сжег постройку, по словам господина Бунтенга, мужчина по имени Тхаватчай Нактхонг. Об этом он сообщил в своем заявлении в полицию.

В указанный выше день, 28 января, Сулейман Бунтенг в компании Сувы Пенгурая и Дусита Салайпхета приехал на Нуй-Бич, где его встретил Тхаватчай Нактхонг. Следом из припаркованной рядом машины вышли четверо других мужчин, приехавших поддержать господина Нактхонга, при этом двое из них были вооружены.

Согласно поданному в полицию заявлению, вооруженные мужчины угрожали Суве Пенгураю и Дуситу Салайпхету, а также применили к ним физическую силу. Неизвестно, насколько сильно пострадали двое мужчин, сопровождавших господина Бунтенга, однако к заявлению было приложено заключение медиков, осмотревших господина Пенгурая и господина Салайпхета после инцидента.

Шеф полиции Карона подтвердил, что заявление в полицию по факту произошедшего было подано около 22:00 вечера 28 января. Офицер заявил, что вооружены были некий «мистер Ман» и Пайтун Силапависут, ранее уже попадавший в местные новости в связи с ДТП.

«Сейчас нам известны личности и вооруженных мужчин, и тех двоих, кто были без оружия», – заверил полковник Харнготха.

По словам офицера, полиция должна обратиться в суд за ордерами на их арест 13 февраля. Мужчин планируется задержать по обвинениям в нападении на других лиц по предварительному сговору, незаконном хранении оружия и незаконном ношении его в общественном месте.

«Мы проверим, есть ли у них разрешения на оружие, но я полагаю, что нет», – заявил полковник Харнготх.

Напомним, что еще несколько лет назад клуб на пляже Нуй был признан организованным незаконно. Однако ни одна из попытком пресечь его деятельность успехом не увенчалась. Пляж по прежнему функционирует как «частный», попасть туда можно лишь после уплаты «сбора» управляющим им лицам. При этом сообщения о том, что некоторые из обеспечивающих деятельность клуба людей носят оружие, появлялись и ранее. В частности, в 2016 году власти при поддержке военных и полиции попытались провести инспекцию на пляже. Увидев людей в форме, «владелец клуба» бросился бежать. При задержании у него обнаружили полуавтоматический пистолет и трубку для курения метамфетамина (см. здесь).

