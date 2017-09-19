The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

На пляже Най-Харн обнаружены ропилемы

Спасатели сообщили об обнаружении на пляже Най-Харн ропилем, также известных под именем «огненных медуз» (Flame Jellyfish, Rhopilema esculentum).

Иккапоп Тхонгтуб

19 Сентября 2017 16:42:00

Ропилемы с Най-Харна. Фото: Phuket Lifeguard Service
Ропилемы с Най-Харна. Фото: Phuket Lifeguard Service

Об обнаружении медуз спасатели сообщили на свой странице в Facebook, одновременно установив на пляже предупреждающие знаки. Спасатели заверили, что готов оказать первую помощь, если кто-то из отдыхающих во время купания столкнется с ропилемой.

В июле сотрудники Phuket Lifeguard Service уже сообщали о случаях столкновения купальщиков с «огненными медузами». Первый случай произошел на Банг-Тао, второй – на пляже в Камале. Лайфгарды полагали, что в обоих случаях туристы стали жертвами ропилем, хотя самих медуз не видели.

«Обычно «огненные медузы» живут в глубокой воде. Они любят теплые температуры, не слишком жаркие, и не слишком холодные. Сейчас, с наступлением низкого сезона, выше вероятность увидеть их недалеко от берега, особенно в утренние часы, когда вода имеет теплую температуру. Во второй половине дня они возвращаются на глубину, поскольку вода в прибрежной зоне нагревается слишком сильно для них», – объяснял тогда глава службы спасения Пратхают Чуаюань.

По словам господина Чуаюаня, большой угрозы для человека ропилемы не представляют.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Россиянин попытался добраться из Трата до Паттайи на надувной лодке
Россиянин попытался добраться из Трата до Паттайи на надувной лодке
Балет «Катя и принц Сиама» открыл Фестиваль танца и музыки в Бангкоке
Балет «Катя и принц Сиама» открыл Фестиваль танца и музыки в Бангкоке
Пхукет готовится провести Phukethon, крупнейший марафон в истории острова
Пхукет готовится провести Phukethon, крупнейший марафон в истории острова
Воскресный бранч возвращается в XANA с 1 октября
Воскресный бранч возвращается в XANA с 1 октября
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.