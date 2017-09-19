На пляже Най-Харн обнаружены ропилемы

Спасатели сообщили об обнаружении на пляже Най-Харн ропилем, также известных под именем «огненных медуз» (Flame Jellyfish, Rhopilema esculentum).

19 Сентября 2017 16:42:00

Ропилемы с Най-Харна. Фото: Phuket Lifeguard Service

Об обнаружении медуз спасатели сообщили на свой странице в Facebook, одновременно установив на пляже предупреждающие знаки. Спасатели заверили, что готов оказать первую помощь, если кто-то из отдыхающих во время купания столкнется с ропилемой.

В июле сотрудники Phuket Lifeguard Service уже сообщали о случаях столкновения купальщиков с «огненными медузами». Первый случай произошел на Банг-Тао, второй – на пляже в Камале. Лайфгарды полагали, что в обоих случаях туристы стали жертвами ропилем, хотя самих медуз не видели.

«Обычно «огненные медузы» живут в глубокой воде. Они любят теплые температуры, не слишком жаркие, и не слишком холодные. Сейчас, с наступлением низкого сезона, выше вероятность увидеть их недалеко от берега, особенно в утренние часы, когда вода имеет теплую температуру. Во второй половине дня они возвращаются на глубину, поскольку вода в прибрежной зоне нагревается слишком сильно для них», – объяснял тогда глава службы спасения Пратхают Чуаюань.

По словам господина Чуаюаня, большой угрозы для человека ропилемы не представляют.