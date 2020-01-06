Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

На пляже На-Як нашли разоренную кладку черепашьих яиц

Сотрудники национального парка Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park намерены обратиться в полицию с заявлением о разорении кладки черепашьих яиц на пляже На-Як в округе Тхай-Мыанг провинции Пханг-Нга. Согласно Закону о защите дикой природы от 2019 года, максимальное наказание – вплоть до 15 лет тюрьмы и/или штраф в размере от 300 тыс. до 1,5 млн бат.

Новости Пхукета

6 Января 2020, 09:45 AM
На пляже На-Як нашли разоренную кладку черепашьих яиц. Фото: DMCR

На пляже На-Як нашли разоренную кладку черепашьих яиц. Фото: DMCR

На пляже На-Як нашли разоренную кладку черепашьих яиц. Фото: DMCR

На пляже На-Як нашли разоренную кладку черепашьих яиц. Фото: DMCR

На пляже На-Як нашли разоренную кладку черепашьих яиц. Фото: DMCR

На пляже На-Як нашли разоренную кладку черепашьих яиц. Фото: DMCR

На пляже На-Як нашли разоренную кладку черепашьих яиц. Фото: DMCR

На пляже На-Як нашли разоренную кладку черепашьих яиц. Фото: DMCR

Разоренная черепашья кладка была обнаружена на пляже Тхай-Мыанг утром субботы, 4 января. Патрулировавшие побережье сотрудники Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) сперва заметили оставленные кожистой черепахой следы на песке, а затем и обустроенное ей гнездо. Однако внутри обнаружились лишь два нежизнеспособных яйца, тогда как обычно черепахи откладывают их в количестве от 50 до 100. Сотрудники DMCR предполагают, что яйца были похищены неким злоумышленником.

Известный на Пхукете морской биолог Тхон Тхамронгнавасават также уже обратился с призывом к органам власти найти людей, разоривших черепашью кладку.

«Сотрудников национального парка я не виню, поскольку все мы знаем, как усердно они работают. Протяженность контролируемого ими пляжа – 10 или даже 20 км, и черепаха может обустроить кладку в любом месте и в любое время», – заявил доктор Тхамронгнавасават.

Биолог также отметил, что кожистые черепахи относятся к охраняемым видам. Именно этим и объясняется особо суровое наказание за разорение кладки черепашьих яиц.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Мертвого детеныша кита Омуры вынесло к побережью острова Ланта
Часть Камалы останется без электричества днем 8 января
Спасатели PLS вернулись на пляжи Раваи
Выгнанные с Сурина торговцы просят дать им возможность вернуться на пляж
Австралиец арестован за кражу квадрокоптера из магазина на Пхукете
За похитителей черепашьих яиц объявлена награда в 100 тыс. бат
Двое участников новогодней драки на Лайане сдались полиции
Студентка погибла в драке на новогодней ярмарке на мосту Сарасин
Мыс Яму останется без электричества днем 9 января
Пикап с папайей врезался в дерево на пхукетском шоссе
Таиланд готовится увидеть первый метеорный поток 2020 года
Пхукет завершил Семь дней опасности на дорогах без смертей в ДТП
У двоих граждан Мьянмы изъяли 59 кг кратома и 420 г кристаллического метамфетамина
Встреча Нового года на пляже завершилась госпитализацией мужчины с ножевым ранением шеи
Количество смертей в ДТП в новогоднюю неделю остается нулевым на Пхукете

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI International School Phuket

 