На пляже На-Як нашли разоренную кладку черепашьих яиц

Сотрудники национального парка Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park намерены обратиться в полицию с заявлением о разорении кладки черепашьих яиц на пляже На-Як в округе Тхай-Мыанг провинции Пханг-Нга. Согласно Закону о защите дикой природы от 2019 года, максимальное наказание – вплоть до 15 лет тюрьмы и/или штраф в размере от 300 тыс. до 1,5 млн бат.

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Разоренная черепашья кладка была обнаружена на пляже Тхай-Мыанг утром субботы, 4 января. Патрулировавшие побережье сотрудники Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) сперва заметили оставленные кожистой черепахой следы на песке, а затем и обустроенное ей гнездо. Однако внутри обнаружились лишь два нежизнеспособных яйца, тогда как обычно черепахи откладывают их в количестве от 50 до 100. Сотрудники DMCR предполагают, что яйца были похищены неким злоумышленником.

Известный на Пхукете морской биолог Тхон Тхамронгнавасават также уже обратился с призывом к органам власти найти людей, разоривших черепашью кладку.

«Сотрудников национального парка я не виню, поскольку все мы знаем, как усердно они работают. Протяженность контролируемого ими пляжа – 10 или даже 20 км, и черепаха может обустроить кладку в любом месте и в любое время», – заявил доктор Тхамронгнавасават.

Биолог также отметил, что кожистые черепахи относятся к охраняемым видам. Именно этим и объясняется особо суровое наказание за разорение кладки черепашьих яиц.