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На пляже Лейпанг снова выявили нелегальный бизнес

Власти округа Таланга провели очередную инспекцию на пляже Лейпан в районе пхукетской Лагуны и снова обнаружили на побережье столики пляжных кафе, зонтики от солнца и прочий нелегальный бизнес. Предприниматели получили распоряжение покинут пляж и, согласно публикации PR Phuket, возражать не стали.

Новости Пхукета

31 Марта 2023, 08:00 AM
Официальные лица на пляже Лейпанг в среду, 30 марта. Фото: PR Phuket

Официальные лица на пляже Лейпанг в среду, 30 марта. Фото: PR Phuket

Официальные лица на пляже Лейпанг в среду, 30 марта. Фото: PR Phuket

Официальные лица на пляже Лейпанг в среду, 30 марта. Фото: PR Phuket

Официальные лица на пляже Лейпанг в среду, 30 марта. Фото: PR Phuket

Официальные лица на пляже Лейпанг в среду, 30 марта. Фото: PR Phuket

Официальные лица на пляже Лейпанг в среду, 30 марта. Фото: PR Phuket

Официальные лица на пляже Лейпанг в среду, 30 марта. Фото: PR Phuket

Официальные лица на пляже Лейпанг в среду, 30 марта. Фото: PR Phuket

Официальные лица на пляже Лейпанг в среду, 30 марта. Фото: PR Phuket

Официальные лица на пляже Лейпанг в среду, 30 марта. Фото: PR Phuket

Официальные лица на пляже Лейпанг в среду, 30 марта. Фото: PR Phuket

Окружная управа Таланга провела инспекцию на Лейпанге в четверг, 30 марта. К главе округа Банче Тхануину присоединились представители вооруженных сил и полиции, Земельного департамента, Нацпарка «Сиринарт» и другие структур общим числом около двух десятков.

В публикации PR Phuket указывается, что ревизоры посетили «территорию пляжа Лейпанг перед люксовым отелем в тамбоне Чернг-Талей, округа Таланг, провинции Пхукет». Официальные лица не назвали упомянутый отель, хотя и выложили фото, где это название видно.

Кроме того, было подчеркнуто, что земля на берегу моря в этой части Чернг-Талей имеет разный юридический статус. Первозданный вид, за который ратуют официальные лица, должна сохранять не вся территория. В частности, нет претензий к наличию там дороги общественного пользования.

Добавим, что «физическое» возвращение пляжей Лайан и Лейпанг в государственную собственность произошло под занавес сентября 2022 года, когда там принудительно снесли незаконные постоянные постройки. Сейчас власти продолжают борьбу с появляющимися на пляжах не стационарными удобствами, такими как столика небольших кафе, зонтики от солнца и лежаки.

При этом к той части пляжа, что простирается на юг от XANA, вопросов никогда не было. Как минимум отчасти это связано с тем, что часть пляжа там сформировалась естественным путем после того, как земля была юридически оформлена. На это указывает стоящие прямо на пляже маркировочные столбы. 

 

 

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