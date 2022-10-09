На пляже Карон выпустили в море молодых черепах

Отдыхающие в Кароне туристы смогли стать свидетелями уникального для себя зрелища – утром 8 октября на местном пляже выпустили в море молодых черепах, которые вылупились из яиц на Пхукете и достигли возраста самостоятельной жизни под опекой местных специалистов.

Новости Пхукета

Молодых черепах выпустили в море на пляже Карон. Фото: Муниципалитет Карона

Молодых черепах выпустили в море на пляже Карон. Фото: Муниципалитет Карона

Молодых черепах выпустили в море на пляже Карон. Фото: Муниципалитет Карона

Молодых черепах выпустили в море на пляже Карон. Фото: Муниципалитет Карона

Молодых черепах выпустили в море на пляже Карон. Фото: Муниципалитет Карона

Молодых черепах выпустили в море на пляже Карон. Фото: Муниципалитет Карона

Молодых черепах выпустили в море на пляже Карон. Фото: Муниципалитет Карона

Молодых черепах выпустили в море на пляже Карон. Фото: Муниципалитет Карона

Молодых черепах выпустили в море на пляже Карон. Фото: Муниципалитет Карона

Молодых черепах выпустили в море на пляже Карон. Фото: Муниципалитет Карона

Молодых черепах выпустили в море на пляже Карон. Фото: Муниципалитет Карона

Молодых черепах выпустили в море на пляже Карон. Фото: Муниципалитет Карона

На церемонии выпуска черепах присутствовали глава Карона Джадет Вичарот, глава пхукетского офиса Красного Креста Ванди Вунсиеу, вице-губернатор Пичет Панапонг, секретарь и вице-президент Андаманского ротари-клуба Сатджапхон Тхонгсом.

Андаманский ротари-клуб участвует в проекте по восстановлению популяции морских черепах вот уже два десятилетия. Также инициативу активно поддерживают третье региональное командование ВМФ и другие структуры.

8 октября на пляже Карон были выпущены в море 99 молодых черепах.