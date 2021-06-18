На пляже Банг-Тао спасли раненого кашалота

Специалисты Пхукетского центра морской биологии (PMBC) приняли на лечение раненого кашалота, обнаруженного во второй половине дня 17 июня в море у самого пляжа Банг-Тао. Морское млекопитающее имело раны на голове и теле, а также было покрыто разлившимися в море нефтепродуктами.

Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщается, первыми кашалота на мелководье заметили дежурившие на пляже спасатели. Вместе с отдыхавшими на берегу людьми и сотрудниками отеля Dusit Thani Laguna Phuket они попытались помочь животному вернуться в море, но успеха достичь не сумели.

О ситуации была поставлена в известность полиция Чернг-Талей, осле чего на место событий были вызваны специалисты базирующегося в PMBC центра по спасению находящихся под угрозой представителей морской фауны.

Сотрудники PMBC прибыли на пляж на грузовике, но погрузить 4,5-метрового кашалота в кузов оказалось непростой задачей, поскольку его масса превышала одну тонну. В общей сложности в процессе участвовали более 50 человек.

В настоящий момент кашалот находится в PMBC. Сотрудники центра надеются, что животное поправится, после чего его можно будет отпустить назад в море.

Добавим, что следы разлива нефтепродуктов в море к западу от Пхукета были обнаружены еще 13 июня. Местные жители заметили темные пятна сначала на пляже Май-Кхао, а затем и на других пляжах западного побережья вплоть до Най-Харна.

Официальные лица пока никак не прокомментировали произошедшее. Источник разлива нефтепродуктов не установлен.