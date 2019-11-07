На пляже Банг-Тао сгорел торговый лоток, хозяйка подозревает поджог

Полиция Чернг-Талей начала расследование предполагаемого поджога, в результате которого один торговый лоток на пляже Банг-Тао был полностью уничтожен огнем, а второй поврежден.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о предполагаемом поджоге на пляже Банг-Тао поступило в полицейский участок тамбона Чернг-Талей среду, 5 ноября. Об инциденте рассказали 59-летняя продавщица фруктов Сритхонг Сэнкхам и ее 60-летняя соседка и продавщица блинчиков-роти Лайла Самран.

Госпожа Сэнкхам сообщила, что приехала на торговое место утром и обнаружила, что вести продажу ей не с чего. От тележки, с которой она торговала фруктами, не осталось ничего.

Тележка ее соседки тоже была повреждена, но менее значительно. При этом с привычного места оказался убран газовый баллон, который питал плиту.

Госпожа Самран увидела в этом дополнительный аргумент в пользу поджога. По мнению женщины, злоумышленник не хотел рисковать взрывом газа и масштабным пожаром, поэтому предусмотрительно перекусил цепь, которой баллон был прикован к тележке, и убрал его.

Госпожа Сэнкхам оценила ущерб от происшествия в 80 тыс. бат. О том, в какую сумму оценила свой ущерб вторая торговка, ничего неизвестно. В среду, 6 ноября, обе женщины нанесли визит в полицейский участок и подали заявления.