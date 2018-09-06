На пляжах Патонг и Най-Янг обнаружили ядовитых змей

Пхукетские спасатели предупредили туристов о том, что те могут столкнуться с ядовитыми морскими змеями на пляжах Пхукета.

6 Сентября 2018 15:08:54

Фото: Khomsan Phansangiam

Предупреждение прозвучало после того, как местный житель Кхомсан Пхансангиам снял на видео морскую змею, которую он заметил на пляже Най-Янг. Мужчина пояснил, что хотел предупредить туристов, но не знал, как это сделать, и поэтому решил снять видео и выложить его в социальные сети. Змею на пляже господин Пхансангиам заметил 3 сентября.

Как выяснилось в дальнейшем, это была не первая морская змея на пхукетском побережье на этой неделе. В среду, 5 сентября, двух мертвым морских пресмыкающихся обнаружили на пляже Патонг местные спасатели. Об этом «Новостям Пухкета» рассказал лайфгард Сомпрасонг Сэнгчард.

«Отдыхающим не стоит беспокоиться. Мы присмотрим за их безопасностью», – заверил господин Сэнгчард.

В беседе с «Новостями Пхукета» президент Phuket Lifeguard Club Пратхают Чуаюань отметил, что в появлении змей на пляжах ничего необычного нет, поскольку такое происходит время от времени.

«В большинстве случаев мы находим их уже мертвыми, поскольку к жизни на суше они не приспособлены», – заявил господин Чуаюань.

Глава Phuket Lifeguard Club предупредил туристов о том, что трогать змей и как-либо их беспокоить может быть опасно. В случае обнаружения змеи необходимо сообщить об этом ближайшему спасателю.

«Если змея кого-то укусит, пожалуйста, незамедлительно сообщите спасателям, чтобы они могли оказать первую помощь. Будьте осторожны, поскольку эти змеи ядовиты», – добавил он.

В случае отсутствия спасателей на пляже можно обратиться в Пхукетский центр морской биологии по телефону 076-391128, или электронной почте pmbc@dmcr.mail.go.th.