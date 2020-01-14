Около километра пляжной линии в Патонге было загрязнено морскими водорослями, которые волны вынесли на берег в ночью на 13 января и продолжило выносить этой ночью. К уборке привлечены муниципальные рабочие и волонтеры. Водоросли вместе с песком вывозят с пляжа грузовиками.

Новости Пхукета

На пляж в Патонге вынесло бурые морские водоросли. Фото: Муниципалитет Патонга

На пляж в Патонге вынесло бурые морские водоросли. Фото: Муниципалитет Патонга

На пляж в Патонге вынесло бурые морские водоросли. Фото: Муниципалитет Патонга

На пляж в Патонге вынесло бурые морские водоросли. Фото: Муниципалитет Патонга

На пляж в Патонге вынесло бурые морские водоросли. Фото: Муниципалитет Патонга

На пляж в Патонге вынесло бурые морские водоросли. Фото: Муниципалитет Патонга

На пляж в Патонге вынесло бурые морские водоросли. Фото: Муниципалитет Патонга

На пляж в Патонге вынесло бурые морские водоросли. Фото: Муниципалитет Патонга

На пляж в Патонге вынесло бурые морские водоросли. Фото: Муниципалитет Патонга

На пляж в Патонге вынесло бурые морские водоросли. Фото: Муниципалитет Патонга

Как рассказал господин Сирават Крианграй из муниципалитета Патонга, уборка водорослей в южной части пляжа продолжалась вчера с 5:00 утра до полудня. В общей сложности с пляжа вывезли примерно 10 т водорослей и песка. Сегодня утром работы были возобновлены.

Утром 13 числа южную часть пляжа посетила мэр города Чалермлак Кебсап, обратившаяся к местным жителям и пляжным торговцам с просьбой оказать помощь муниципалитету в возвращении пляжу его красоты.

Одновременно госпожи Кебсап заверила, что вынос водорослей на пляж – обычное явление, происходящее каждый год.

«Впрочем, в этот раз водорослей намного больше, чем в предыдущие годы», – отметила мэр Кебсап.

«Водоросли не представляют вреда для людей. Это естественное событие», – заверила она.

Собранные на пляже водоросли планируется высушить и использовать в качестве органических удобрений для растений в общественных пространствах Патонга.