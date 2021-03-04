На пляж в Патонге выбросило сотни морских ежей

Специалисты по морской биологии пытаются установить причину, по которой на пляж в Патонге выбросило несколько сотен морских ежей.

Иккапоп Тхонгтуб

Пляжные спасатели обнаружили представителей морской фауны в начале ежедневного патрулирования утром 2 марта. Также необычное зрелище привлекло значительно количество местных жителей, которые начали строить догадки о причинах произошедшего.

Следом на пляж прибыли специалисты Департамента морских и прибрежных ресурсов, которые затем взяли образцы морской воды и собрали нескольких ежей для изучения. Остальных иглокожих убрали с песка спасатели и муниципальные работники.

«Я никогда не видел ничего подобного», – заявил спасатель Сомчай Тиангной.

«Морские ежи обычно обитают на глубине и редко встречаются рядом с пляжами. Стоит задуматься, как они оказались здесь», – добавил он.

Также господин Тиангной призвал всех посетителей пляжа к осторожности, поскольку некоторые ежи с их острыми иглами могли теоретически остаться на побережье.

При этом морской биолог Тхон Тхамронгнавават из бангкокского Университета сельского хозяйства отметил, что некоторые виды морских ежей все же обитают в прибрежных водах, в частности, рядом со скалами. Одновременно он отметил, что не исключает возможности появления на пляже новых ежей во время прилива, «если глубокие воды будут побеспокоены».

В свою очередь специалисты DMCR идентифицировали иглокожих как представителей вида Astropyga radiata Leske, а их появление объяснили просто сильными волнами на море.