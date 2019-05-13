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На пляж Банг-Тао вынесло волнами крупных медуз

Глава административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) Маан Самран предупредил отдыхающих о необходимости соблюдать осторожность на пляже Банг-Тао и воздержаться от купания. За прошедшие выходные волны вынесли на побережье «сотни медуз».

Таньялак Сакут

13 Мая 2019, 11:58 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В беседе с The Phuket News господин Самран заявил, что от купания на Банг-Тао лучше на время воздержаться. По его словам, официальные лица пока не знают, насколько могут быть опасны обнаруженные на пляже медузы, при этом количество их значительно.

«Пожалуйста, держитесь от них в стороне, поскольку мы пока не знаем, что это за медузы. Мы обратились к Департаменту морских и прибрежных ресурсов с запросом установить видовую принадлежность медуз и убрать их с пляжа. Надеемся, что все медузы будут убраны к 15:00-16:00 сегодняшнего дня», – заявил господин Самран в телефонном разговоре с The Phuket News.

Предупреждение о медузах распространяется на весь пляж Банг-Тао, включая его северные части, известные как Лайан и Лейпанг.

На фотографиях с пляжа можно увидеть, что найденные на пляже медузы довольно крупные, имеют круглую форму, какой-либо специфической окраской не отличаются.

 

 

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