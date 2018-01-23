На пирсе в Чалонге начали регулярные проверки спидботов

Официальные лица провели первую проверку катеров в субботу, 20 января, и заявили, что подобные инспекции будут проходить два раза в неделю.

23 Января 2018 09:30:48

Фото: Ту

О том, что официальные лица начали проводить регулярные инспекции на пирсе в Чалонге, корреспонденту «Новостей Пхукета» сообщил капитан Эккачай Сири из туристической полиции Пхукета. Первая проверка прошла в субботу, 20 января, и по ее итогам к ответственности были привлечены 12 человек. Проводили инспекцию сотрудники туристической полиции, морской полиции и Морского департамента Пхукета.

«Два человека управляли катерами с истекшими лицензиями, еще у одного не было лицензии при себе в момент проверки и шесть капитанов были уличены в нарушении требований по эксплуатации лодок, указанных в их лицензиях», – рассказал капитан Сири о первых девяти нарушителях.

По словам офицера, нарушение требования по эксплуатации заключалось в том, что на лодках было недостаточно персонала.

«По закону на борту использующего для перевозки туристов спидбота во время плавания должны быть капитан и два члена команды», – пояснил господин Сири.

По итогам проверки нарушители были оштрафованы на 2000 бат каждый. После устранения нарушений они вернулись к работе.

«Они были предупреждены, что в случае повторного нарушения их имена будут преданы огласке», – добавил капитан Сири. При этом офицер отметил, что повторные нарушения также грозят отзывом лицензии на работу в туристичесой отрасли.

Еще три человека были привлечены к ответственности за управление морским транспортом без соответствующих лицензий. При этом один из капитанов к тому же оказался гражданином Индонезии, работавшим в Таиланде нелегально. Кроме того, на его лодке было зафиксировано превышение норматива по количеству пассажиров. Решение в их отношении должен был вынести суд 22 января.