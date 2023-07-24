На пхукетском аукционе продали красивых номеров на 25 млн бат

Аукцион по продаже счастливых автомобильных номеров на фирменном пхукетском фоне с изображением мыса Промтхеп принес 25 млн бат в Фонд дорожной безопасности ( Road Safety Fund). Самым дороги лотом стал комплект номеров с цифрами 9999, ушедший с молотка за 915 тыс. бат. Также ожесточенная борьба развернулась за семерки – 777, 77 и просто 7. Собравшиеся в зале завсегдатаи аукционов отмечали, что раньше не видели, чтобы эти комплекты уходили с молотка за суммы, сопоставимые с девятками.

Новости Пхукета

Живой аукцион проходил 22 июля в отеле Royal Phuket City Hotel с 9:00 утра и примерно до 18:00 вечера. В этом году желающим предлагались номера серии ขจ (KorJor, кхо кхай – джо джан). Также был доступен онлайн-акцион. Введенную во время коронавируса практику участия в торгах через интернет сохранили и после окончания пандемии.

Торги за бюджетные номера начинались с суммы в 3 тыс. бат, однако ни за 3 тыс., ни даже за 20 тыс. желающие ничего купить не смогли. Ажиотаж на аукционе 2023 года удивил даже людей, которые участвуют в них ежегодно.

Самый дешевый номер уже с молотка за 27 тыс., но это было едва ли не единичный лот, который не перешагнул границу в 30 тыс. Средняя стоимость комплекта с не самыми популярными цифрами составляла порядка 50 тыс. бат.

Самым дорогим лотом стали традиционные четыре девятки. Номера ขจ9999 продали за 915 тыс. бат (торги за группу цифр 1111-9999 начинались с 50 тыс. бат).

Сюрпризом стал ажиотаж вокруг семерок, причем во всех вариантах – 7777, 777, 77 и просто 7. Они по цене оказались сопоставимы с девятками. В борьбе за них участвовал онлайн-пользователь с ником Alex, но наблюдавшие за аукционом люди не договорились о том, иностранец ли был это или таец.

«Новостям Пхукета» не удалось найти полную таблицу с итоговыми ценами, но как минимум два комплекта семерок перешагнули порог в 700 тыс. бат. Один из наборов семерок и единичек стоимостью порядка 50 тыс. бат, был куплен участником из России.

Характерно, что на торгах не произошло традиционного падения цены к окончанию процесса. Суммы порядка 100 тыс. назывались участниками даже под занавес аукциона, а финальный лот ขจ 9797 уже за символические 97 тыс.

При этом перед началом торгов ничего не предвещало ценовой гонки. Предварительные онлайн-заявки было в пределах нормы и составляли минимальные 3-5 тыс. за рядовые комбинации номеров. Вот только на торгах все они ушли с молотка за 30-50 тыс. бат минимаум.

Итоговый результат в торгов в 25 млн бат можно назвать обычным показателем для пхукетского аукциона, который из года в год приносит примерно такую сумму в бюджет Road Safety Fund. Всего же аукционы во всех провинциях собирают порядка 300-400 тыс. бат в год. Получаемые от продажи номеров средства направляются на помощь жертвам аварий и повышение безопасности на дорогах.

Сумма в 915 тыс. бат за номерные знаки с цифрами 9999 также находится в пределах нормы (в 2022 году за девятки отдали 930 тыс., в 2021 году – 1,14 млн, в 2019 году – 710 тыс.). Нет ничего необычного и в том, что хорошо продались все восьмерки, а также комбинации с цифрой пять.

Впрочем, и год назад, и два года назад на аукционе все же были лоты за 20 тыс., тогда как в этот раз покупателям нужно было закладывать в расходы примерно 40 тыс., если планировалось побороться за какую-либо конкретную комбинацию или купить любую, но с гарантией. Номера дешевле 37 тыс. были единичными.