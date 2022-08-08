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На пхукетском аукционе продали автомобильных номеров на 25 млн бат

На Пхукете завершился традиционный аукцион, в ходе которого желающие могли приобрести автомобильные номерные знаки со счастливыми комбинациями цифр на фирменном фоне с пейзажем мыса Промтхеп. Всего торги принесли 25 млн бат, которые будут направлены на инициативы по повышению безопасности на дорогах и помощь жертвам аварий.

Новости Пхукета

8 Августа 2022, 02:49 PM
Номерные знаки ขง 9999 были проданы на аукционе за 930 тыс. бат. Фото: PLTO

Номерные знаки ขง 9999 были проданы на аукционе за 930 тыс. бат. Фото: PLTO

Номерные знаки ขง 9999 были проданы на аукционе за 930 тыс. бат. Фото: PLTO

Номерные знаки ขง 9999 были проданы на аукционе за 930 тыс. бат. Фото: PLTO

В ходе аукциона, проходившего 7 августа, на торги были выставлены номерные знаки серии «кхо нго» (ขง). Самым дорогим лотом предсказуемо стал комплект номеров с четырьмя девятками – ขง 9999 – за который покупатель отдал 0,93 млн бат. Сумма, впрочем, меньше прошлогоднего максимума, когда самые престижные из предлагавшихся номеров ушли с молотка за 1,42 млн.

Самыми бюджетными оказались номера с сочетаниями цифр 3300, 3030 и 4343. За них покупатели заплатили по 20 тыс. бат, рассказал господин Адча Буачан из пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO).

Всего в торгах приняли участие 359 человек. Общая уплаченная сумма за красивые номера серии «кхо нго» составила чуть менее 21,6 млн бат.

Также 7 августа на торги были выставлены 39 комплектов номеров других серий – «кхо ко» (ขก), «кхо кхо» (ขข) и «кхо кхо» (ขค). За них PLTO выручил еще в районе 3,6 млн бат. Господин Буачан не сообщил, какие из номеров с этими тремя сочетаниями букв были самыми дорогими.

Как и год назад, аукцион проходил в онлайн-формате. Эту практику PLTO внедрил на фоне пандемии коронавируса в качестве «новой нормальности». При этом параллельно проходят аукционы в других провинциях, у каждой из которых есть свой фирменный фон для номерных знаков автомобилей. В прошлом году все аукционы вместе принесли 325 млн бат, которые были переданы в Фонд дорожной безопасности (Road Safety Fund).

 

 

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