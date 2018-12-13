На Пхукете завершился очередной Кубок Короля

Завершившаяся на Пхукете очередная King’s Cup Regatta ознаменовалась возвращением Рэя Робертса в статусе победителя в классе IRC Zero.

Новости Пхукета

14 Декабря 2018, 04:00 PM

Фото: Guy Nowell

Австралиец Рэй Робертс на яхте Team Hollywood, участвовавший в регате уже в 23-й раз, смог обойти чемпионов предыдущих лет Кевина и Тома Уиткрафтов на ТНА 72 и Сараба Сингха на WindShikher, записав на свой счет шестую победу в самых престижных парусных соревнованиях у побережья Пхукета.

На завершившейся в прошлые выходные регате Team Hollywood выиграла шесть гонок из девяти, и этого оказалось вполне достаточно для победы. Вишенкой на торте могло бы стать первое место в заключительной гонке, но в ней лучший результат показал экипаж ТНА 72.

В классе IRC 1 победу праздновал австралиец Крейг Николс на Aquarii, в напряженной борьбе обошедший Ника Бернса и Фреда Кинмонта на Mandrake III. Третье место занял Скотт Брэдли на East Marine Emagine. Алексей Машкин на MegaZip показал по итогам регаты шестой результат в IRC 1. Лучшей для него стала шестая гонка, где он занял второе место, пропустив вперед только Николса.

В IRC 2 победу праздновал экипаж яхты Highlead Encouragers (Judy), выигравший семь гонок. Второе место показала команда Мортона Якобсена на Over Here, третье – команда Джона Грендона на Di Hard.

В чартерных дивизионах, как и в прежние годы, было немало русских фамилий. В классе Bareboat Charter A уверенную победу одержал Андрей Елисеев на Kinnon, в Bareboat Charter В – Сергей Мусихин на Alexa. Кроме того, лучший результат в классе Modern Classic показал Андрей Новодережкин на Kata Rocks Sea Escapes.

В классе катамаранов Firefly 850 Sport лучшим стал Джон Ньюнхэм на Twin Sharks. В дивизионе Multihull Racing победу праздновал Дэн Фидок на Fugazi, которому удалось одолеть и гонконгский тримаран Scallywag, и местный катамаран Java Дэвида Фуллера. Среди круизных катамаранов лучшим стал Sho, vel Зэма Бэвана, вторым стал Чжанг Йонг Донг на Big Boys Sailing (Kata Rocks. У Петра Кочнева на Keirana – третье место (с победами в тремя заключительных гонках).

Кирилл Сташевский из пхукетской Школы Гокова на этой регате выступал в круизном классе, где тестировал новую школьную яхту Wind of Change. Итоговый результат – восьмое место, хотя в предпоследней гонке Сташевский пришел вторым.

Стоит отметить и молодых яхтсменов. В частности, успех 13-летнего Панвы Бунака в классе Optimist, одержавшего 12 побед в 12 гонках. В классе Laser Standard победу праздновал Чуситт Пунджамала, выигравший девять гонок из 12. В дивизионе Laser Radia лучшей стала Джанисара Романик, в Laser 4,7 – Патчари Срингхам. В классе 420 победу праздновал экипаж Интиры Панпибуна и Палиги Пунпат.