На Пхукете завершена операция по искусственному вызову дождей

Специалисты Королевского проекта по искусственному вызову дождей завершили операцию по посеву облаков на Пхукете в связи со сменой сезонов и установлению северо-восточного муссона. Самолеты отправлены на ежегодное техобслуживание.

Новости Пхукета

Как пояснил глава южного центра Королевского проекта по искусственному вызову дождей Тэнтай Понхан, стандартный период технического обслуживания использующихся для посева облаков воздушных судов – с начала ноября по конец февраля.

По словам господина Понхан, некоторые из самолетов его центра работали в этом году восемь месяцев без перерыва.

«Нужно провести обслуживание техники, чтобы самолеты были готовы к работе в случае нехватки воды в 2020 году», – отметил он.

При этом господин Понхан отметил, что его центр готов немедленно направить на Пхукет спецавиацию, если острову нужен будет искусственный вызов дождей и погодные условия будут располагающими.

На Пхукете операция по посеву облаков началась 5 сентября и продолжалась вплоть до 15 ноября. За это время на острове выпало свыше 2 млн кубометров осадков, однако заполнить водохранилища все же не получилось

«Усилия увенчались успехом в случае с водохранилищами Банг-Вад в Кату и Кхлонг-Кратха в Чалонге, но в случае с озером Банг-Ньеу-Дам эффекта не было», – заявил глава пхукетского отделения Министерства сельского хозяйства и кооперативов Атчария Чантнравонг.

Господин Чантнравонг напомнил, что в связи с низким уровнем запасов власти острова призывают жителей к экономии пресной воды.

Отметим, что с 1 ноября объем подачи воды в распределительную сеть из водохранилища Банг-Вад был сокращен на 25%, а с 1 января будет снижен до 50% (озеро заполнено примерно на четверть). Из озера Банг-Ньеу-Дам вода в распределительную сеть сейчас не подается вовсе (озеро заполнено на одну десятую).

Пхукетский офис Управления водоснабжения закупает воду у частных операторов, под которыми понимаются владельцы находящихся на острове небольших озер. Стоимость пятилетнего контракта на поставку воды составляет 585 млн бат.