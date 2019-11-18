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На Пхукете завершена операция по искусственному вызову дождей

Специалисты Королевского проекта по искусственному вызову дождей завершили операцию по посеву облаков на Пхукете в связи со сменой сезонов и установлению северо-восточного муссона. Самолеты отправлены на ежегодное техобслуживание.

Новости Пхукета

18 Ноября 2019, 10:08 AM
Озеро Банг-Ньеу-Дам. Фото: Phuket PR Department

Озеро Банг-Ньеу-Дам. Фото: Phuket PR Department

Озеро Банг-Вад. Фото: Phuket PR Department

Озеро Банг-Вад. Фото: Phuket PR Department

Озеро Банг-Вад. Фото: Phuket PR Department

Озеро Банг-Вад. Фото: Phuket PR Department

Специалисты по вызову дождей покинули Пхукет. Фото: Phuket PR Department

Специалисты по вызову дождей покинули Пхукет. Фото: Phuket PR Department

Как пояснил глава южного центра Королевского проекта по искусственному вызову дождей Тэнтай Понхан, стандартный период технического обслуживания использующихся для посева облаков воздушных судов – с начала ноября по конец февраля.

По словам господина Понхан, некоторые из самолетов его центра работали в этом году восемь месяцев без перерыва.
«Нужно провести обслуживание техники, чтобы самолеты были готовы к работе в случае нехватки воды в 2020 году», – отметил он.

При этом господин Понхан отметил, что его центр готов немедленно направить на Пхукет спецавиацию, если острову нужен будет искусственный вызов дождей и погодные условия будут располагающими.

На Пхукете операция по посеву облаков началась 5 сентября и продолжалась вплоть до 15 ноября. За это время на острове выпало свыше 2 млн кубометров осадков, однако заполнить водохранилища все же не получилось

«Усилия увенчались успехом в случае с водохранилищами Банг-Вад в Кату и Кхлонг-Кратха в Чалонге, но в случае с озером Банг-Ньеу-Дам эффекта не было», – заявил глава пхукетского отделения Министерства сельского хозяйства и кооперативов Атчария Чантнравонг.

Господин Чантнравонг напомнил, что в связи с низким уровнем запасов власти острова призывают жителей к экономии пресной воды.

Отметим, что с 1 ноября объем подачи воды в распределительную сеть из водохранилища Банг-Вад был сокращен на 25%, а с 1 января будет снижен до 50% (озеро заполнено примерно на четверть). Из озера Банг-Ньеу-Дам вода в распределительную сеть сейчас не подается вовсе (озеро заполнено на одну десятую).

Пхукетский офис Управления водоснабжения закупает воду у частных операторов, под которыми понимаются владельцы находящихся на острове небольших озер. Стоимость пятилетнего контракта на поставку воды составляет 585 млн бат.

 

 

 

 

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