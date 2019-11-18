На Пхукете завершена операция по искусственному вызову дождей

Как пояснил глава южного центра Королевского проекта по искусственному вызову дождей Тэнтай Понхан, стандартный период технического обслуживания использующихся для посева облаков воздушных судов – с начала ноября по конец февраля.
По словам господина Понхан, некоторые из самолетов его центра работали в этом году восемь месяцев без перерыва.
«Нужно провести обслуживание техники, чтобы самолеты были готовы к работе в случае нехватки воды в 2020 году», – отметил он.
При этом господин Понхан отметил, что его центр готов немедленно направить на Пхукет спецавиацию, если острову нужен будет искусственный вызов дождей и погодные условия будут располагающими.
На Пхукете операция по посеву облаков началась 5 сентября и продолжалась вплоть до 15 ноября. За это время на острове выпало свыше 2 млн кубометров осадков, однако заполнить водохранилища все же не получилось
«Усилия увенчались успехом в случае с водохранилищами Банг-Вад в Кату и Кхлонг-Кратха в Чалонге, но в случае с озером Банг-Ньеу-Дам эффекта не было», – заявил глава пхукетского отделения Министерства сельского хозяйства и кооперативов Атчария Чантнравонг.
Господин Чантнравонг напомнил, что в связи с низким уровнем запасов власти острова призывают жителей к экономии пресной воды.
Отметим, что с 1 ноября объем подачи воды в распределительную сеть из водохранилища Банг-Вад был сокращен на 25%, а с 1 января будет снижен до 50% (озеро заполнено примерно на четверть). Из озера Банг-Ньеу-Дам вода в распределительную сеть сейчас не подается вовсе (озеро заполнено на одну десятую).
Пхукетский офис Управления водоснабжения закупает воду у частных операторов, под которыми понимаются владельцы находящихся на острове небольших озер. Стоимость пятилетнего контракта на поставку воды составляет 585 млн бат.