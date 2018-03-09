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На Пхукете завершается регистрация участников ежегодного забега Supersports и Thanyapura

Спортивный комплекс Thanyapura и ведущий спортивный ритейлер страны Supersports завершают подготовку к четвертым ежегодным легкоатлетическим соревнованиям Supersports 10 Mile International Run 2018 Phuket Presented by Thanyapura, которые пройдут 24-25 мая на базе Thanyapura Health & Sports Resort.

Новости Пхукета

10 Марта 2018 15:00:00

Газета The Phuket News является информационным спонсором соревнований.
Газета The Phuket News является информационным спонсором соревнований.

Соревнования Supersports 10 Mile International Run – одно из ключевых событий в легкоатлетическом календаре Пхукета. Призовой фонд в этом году составляет 110 тыс. бат, а количество участников, по оценке организаторов, должно составить около 4 тыс. человек. В рамках соревнований пройдут забеги на 10 миль, 5 миль, 3 или и 500 метров (детский забег).

Забеги в рамках соревнований

24 марта, начало в 17:00

• 500 метров – забег для детей в возрасте 3-12 лет
• 3 мили (4,8 км)

Регистрация на оба забега по-прежнему открыта. После забегов участников ждет забег, также на месте проведения соревнований будет работать детская зона. Участники забегов могут бесплатно посетить концерт и взять с собой родственников и другей.

25 марта, начало в 6:00

• 10 миль (16 км)
• 5 миль (8 км)

Регистрация на оба забега закрыта ввиду достижения максимального числа участников.

Расписание событий

23-24 марта

С 13:00 до 19:00 в пятницу, 23 марта, и с 10:00 до 16:00 в субботу, 24 марта. Получение беговых комплектов участниками в Thanyapura.

24 марта

15:00. Открытие площадки мероприятия для участников

16:00-17:00. Часы работы детской зоны

16:30pm. Разминка

17:00. Начало детского забега на 500 метров

17:15. Начало забега на 3 мили

18:00. Вручение наград

18:35. Лотерея

19:00-21:00. Вечерний концерт с участием группы Modern Dog и местного коллектива

25 марта

4:00. Открытие площадки мероприятия для участников

5:30-5:50. Разминка

6:00. Начало забега на 10 миль

6:15. Начало забега на 5 миль

8:00-900. Вручение наград

Записаться на участие в забегах на 3 мили и 500 метров можно на www.gotorace.com/event/supersport-10-mile-phuket-2018-sat, в магазинах Supersports и New Balance в Central Festival и по телефону +66 7633 6000 (Thanyapura). Газета The Phuket News является информационным спонсором соревнований.

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