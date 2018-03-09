На Пхукете завершается регистрация участников ежегодного забега Supersports и Thanyapura
Спортивный комплекс Thanyapura и ведущий спортивный ритейлер страны Supersports завершают подготовку к четвертым ежегодным легкоатлетическим соревнованиям Supersports 10 Mile International Run 2018 Phuket Presented by Thanyapura, которые пройдут 24-25 мая на базе Thanyapura Health & Sports Resort.
Новости Пхукета
10 Марта 2018 15:00:00
Соревнования Supersports 10 Mile International Run – одно из ключевых событий в легкоатлетическом календаре Пхукета. Призовой фонд в этом году составляет 110 тыс. бат, а количество участников, по оценке организаторов, должно составить около 4 тыс. человек. В рамках соревнований пройдут забеги на 10 миль, 5 миль, 3 или и 500 метров (детский забег).
Забеги в рамках соревнований
24 марта, начало в 17:00
• 500 метров – забег для детей в возрасте 3-12 лет
• 3 мили (4,8 км)
Регистрация на оба забега по-прежнему открыта. После забегов участников ждет забег, также на месте проведения соревнований будет работать детская зона. Участники забегов могут бесплатно посетить концерт и взять с собой родственников и другей.
25 марта, начало в 6:00
• 10 миль (16 км)
• 5 миль (8 км)
Регистрация на оба забега закрыта ввиду достижения максимального числа участников.
Расписание событий
23-24 марта
С 13:00 до 19:00 в пятницу, 23 марта, и с 10:00 до 16:00 в субботу, 24 марта. Получение беговых комплектов участниками в Thanyapura.
24 марта
15:00. Открытие площадки мероприятия для участников
16:00-17:00. Часы работы детской зоны
16:30pm. Разминка
17:00. Начало детского забега на 500 метров
17:15. Начало забега на 3 мили
18:00. Вручение наград
18:35. Лотерея
19:00-21:00. Вечерний концерт с участием группы Modern Dog и местного коллектива
25 марта
4:00. Открытие площадки мероприятия для участников
5:30-5:50. Разминка
6:00. Начало забега на 10 миль
6:15. Начало забега на 5 миль
8:00-900. Вручение наград
Записаться на участие в забегах на 3 мили и 500 метров можно на www.gotorace.com/event/supersport-10-mile-phuket-2018-sat, в магазинах Supersports и New Balance в Central Festival и по телефону +66 7633 6000 (Thanyapura). Газета The Phuket News является информационным спонсором соревнований.