На Пхукете завершается регистрация участников ежегодного забега Supersports и Thanyapura Спортивный комплекс Thanyapura и ведущий спортивный ритейлер страны Supersports завершают подготовку к четвертым ежегодным легкоатлетическим соревнованиям Supersports 10 Mile International Run 2018 Phuket Presented by Thanyapura, которые пройдут 24-25 мая на базе Thanyapura Health & Sports Resort. Новости Пхукета 10 Марта 2018 15:00:00 Газета The Phuket News является информационным спонсором соревнований. Соревнования Supersports 10 Mile International Run – одно из ключевых событий в легкоатлетическом календаре Пхукета. Призовой фонд в этом году составляет 110 тыс. бат, а количество участников, по оценке организаторов, должно составить около 4 тыс. человек. В рамках соревнований пройдут забеги на 10 миль, 5 миль, 3 или и 500 метров (детский забег). Забеги в рамках соревнований 24 марта, начало в 17:00 • 500 метров – забег для детей в возрасте 3-12 лет

• 3 мили (4,8 км) Регистрация на оба забега по-прежнему открыта. После забегов участников ждет забег, также на месте проведения соревнований будет работать детская зона. Участники забегов могут бесплатно посетить концерт и взять с собой родственников и другей. 25 марта, начало в 6:00 • 10 миль (16 км)

• 5 миль (8 км) Регистрация на оба забега закрыта ввиду достижения максимального числа участников. Расписание событий 23-24 марта С 13:00 до 19:00 в пятницу, 23 марта, и с 10:00 до 16:00 в субботу, 24 марта. Получение беговых комплектов участниками в Thanyapura. 24 марта 15:00. Открытие площадки мероприятия для участников 16:00-17:00. Часы работы детской зоны 16:30pm. Разминка 17:00. Начало детского забега на 500 метров 17:15. Начало забега на 3 мили 18:00. Вручение наград 18:35. Лотерея 19:00-21:00. Вечерний концерт с участием группы Modern Dog и местного коллектива 25 марта 4:00. Открытие площадки мероприятия для участников 5:30-5:50. Разминка 6:00. Начало забега на 10 миль 6:15. Начало забега на 5 миль 8:00-900. Вручение наград Записаться на участие в забегах на 3 мили и 500 метров можно на www.gotorace.com/event/supersport-10-mile-phuket-2018-sat, в магазинах Supersports и New Balance в Central Festival и по телефону +66 7633 6000 (Thanyapura). Газета The Phuket News является информационным спонсором соревнований.