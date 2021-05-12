На Пхукете зарегистрирована первая смерть от COVID в рамках третьей волны

Пациент с коронавирусом, поступивший на лечение в больницу Vachira Phuket Hospital 13 апреля, скончался от болезни 11 мая. С 17 апреля 71-летний мужчина находился в палате интенсивной терапии, но спасти его не удалось.

Новости Пхукета

Как рассказал глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Кусак Кукиаттикун, у пациента была хроническая эмфизема легких. Развившаяся из-за коронавируса пневмония протекала тяжело, мужчине требовалась поддержка дыхания.

Также в какой-то момент у него отказали почки, что потребовало круглосуточного перитонеального диализа. В общей сложности он провел в больнице 29 дней.

«Я искренне соболезную родственникам скончавшегося», – добавил глава РРНО.

Также 11 мая был обнаружен новый кластер распространения вируса в Пхунпхоне. Вирус был диагностирован сразу у четырех жителей Soi Phoonpon 11, которые совместно употребляли алкогольные напитки.

После выявления первых зараженных медики проверили еще 131 местного жителя. Общее число полученных положительных результатов составило 15.

«Пожалуйста, избегайте сбора в группы для каких-либо занятий и следуйте принципам DMHTT», – попросил доктор Кукиаттикун.

«Мы провели тестирование жителей в семи местах, проверив около 1,5 тыс. человек. Среди полученных анализов шесть оказались положительными», – добавил он.

Согласно последнему отчету РРНО, за 11 мая на острове было выявлено 18 новых случаев заражения COVID-19, число случаев с начала третьей волны выросло до 556 (и шесть пациентов из других провинций).

В больницах острова находятся на лечении 192 человека, выписаны – 367, один пациент скончался.

Лидером по числу заражений является тамбон Вичит:

Вичит ‒ 59 заражений

Рассада ‒ 54

Патонг ‒ 48

Пхукет-Таун ‒ 57 (Талад-Яй – 30, Талад-Ныа – 27)

Чернг-Талей ‒ 44

Чалонг ‒ 42

Кату ‒ 40

Камала ‒ 32

Срисунтхорн ‒ 31

Раваи ‒ 28

Техпкрасаттри ‒ 19

Ко-Кэу ‒ 16

Паклок ‒ 10

Карон ‒ 25

Саку ‒ 8

Май-Кхао ‒ 9

Параллельно продолжается и экспресс-тестирование лиц, прибывающих на Пхукет авиационным или автомобильным транспортом. За 9 мая в аэропорту было взято 426 анализов, в Phuket Gateway – 2143, на КПП Тха-Чат-Чай – 667. Все 3236 экспресс-тестов дали отрицательный результат.

В целом с начала экспресс-тестирования (22 апреля) были проверены 58,26 тыс. человек. Количество подтвержденных положительных тестов 18 (плюс пять ложно положительных). С 15 мая экспресс-тестирование будет прекращено. Чтобы въехать на Пхукет и избежать карантина, нужно будет предъявить сертификат о полной вакцинации или справку об отрицательном тесте на COVID-19 сроком годности в 72 часа.