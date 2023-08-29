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На Пхукете заработал центр русского языка

Более 300 пхукетских студентов, а также уже закончивших учебу работников индустрии туризма и сферы услуг записались на бесплатные курсы русского языка в Университете Принца Сонгкхла (PSU). Церемония открытия центра прошла 28 августа, занятия начались сразу же, как только участники события преломили хлеб-соль.

Новости Пхукета

29 Августа 2023, 10:39 AM
Открытие центра русского языка в PSU утро 28 августа. Фото: Иван Шарапов

Открытие центра русского языка в PSU утро 28 августа. Фото: Иван Шарапов

Открытие центра русского языка в PSU утро 28 августа. Фото: Иван Шарапов

Открытие центра русского языка в PSU утро 28 августа. Фото: Иван Шарапов

Открытие центра русского языка в PSU утро 28 августа. Фото: Иван Шарапов

Открытие центра русского языка в PSU утро 28 августа. Фото: Иван Шарапов

Открытие центра русского языка в PSU утро 28 августа. Фото: Иван Шарапов

Открытие центра русского языка в PSU утро 28 августа. Фото: Иван Шарапов

Открытие центра русского языка в PSU утро 28 августа. Фото: Иван Шарапов

Открытие центра русского языка в PSU утро 28 августа. Фото: Иван Шарапов

Открытие центра русского языка в PSU утро 28 августа. Фото: Иван Шарапов

Открытие центра русского языка в PSU утро 28 августа. Фото: Иван Шарапов

Открытие центра русского языка в PSU утро 28 августа. Фото: Иван Шарапов

Открытие центра русского языка в PSU утро 28 августа. Фото: Иван Шарапов

Открытие центра русского языка в PSU утро 28 августа. Фото: Иван Шарапов

Открытие центра русского языка в PSU утро 28 августа. Фото: Иван Шарапов

Открытие центра русского языка в PSU утро 28 августа. Фото: Иван Шарапов

Открытие центра русского языка в PSU утро 28 августа. Фото: Иван Шарапов

Афиша бесплатных курсов русского языка для всех желающих в PSU.

Афиша бесплатных курсов русского языка для всех желающих в PSU.

Афиша семинара для преподавателей русского языка в PSU.

Афиша семинара для преподавателей русского языка в PSU.

В пхукетском кампусе Университета Принца Сонгкхла (PSU) официально начал работу открытый центр изучения русского языка и культуры. Церемония прошла утром 28 августа, на мероприятие приехал генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов. Российскую делегацию возглавил лингвист Михаил Власов, который вместе с коллегами будет учить русскому всех желающих, причем бесплатно для них.

Партнером тайского ВУЗа с российской стороны выступает Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени Шукшина (АГГПУ), направивший в Таиланд восемь специалистов, включая не только лингвистов, но также двух педагогов по вокалу, психолога и социолога-историка.

Университет отметил, что российские специалисты будут заниматься с 300 тайскими студентами и взрослыми работниками индустрии туризма, в расписании есть утренние и вечерние группы.

«Российские преподаватели проведут курс по основам устной и письменной коммуникации, в том числе с учетом специфики работы в сфере туризма. Все курсы нацелены на не владеющих русским языком, а само преподавание будет вестись частично на английском языке», – сообщил АГГПУ.

В публикации PSU отмечается, что центр будет работать также над продвижение русской культуры в среде своих студентов и персонала, а также прочих желающих: предпринимателей и просто людей, заинтересованных в русском языке.

Педагоги из числа носителей русского языка помогут учащимся с «приобретением базовых навыков повседневного разговорного языка» и русского языка для индустрии гостеприимства и сферы обслуживания. Также они будут знакомить слушателей курсов с «фундаментальными аспектами русской культуры», в том числе через пение и кулинарию.

«Соответствующие академические услуги будут предлагаться в кампусах PSU на острове Пхукет, в городе Хат-Яй и в провинции Паттани с 28 августа по 6 сентября».

Впрочем, кроме бесплатных уроков русского для всех желающих, Центр международных связей PSU на Пхукете уже анонсировал и другие мероприятия в сфере русского языка к началу нового туристического сезона. В частности, на 6 сентября запланирован семинар для местных преподавателей русско.

Одной из тем будут «диалекты русского языка и молодежный сленг», а господин Власов будет выступать по теме «современный разговорный русский язык в туризме». Принять участие в семинаре можно и очно, и онлайн. За дополнительной информацией лучше всего обращаться в Центр международных связей PSU (страница в Facebook).

 

 

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