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На Пхукете запретили употреблять алкоголь на пляжах и в общественных местах

Власти Пхукета выступили с новой инициативой по сдерживанию распространения коронавируса. Согласно распоряжению местной администрации, с 25 марта запрещено употребление алкоголя в общественных местах, включая пляжи и парки.

Таньялак Сакут

26 Марта 2020, 01:51 PM
Игнорирование требований официальных лиц карается тюремным заключением на срок до года и/или штрафом в размере до 100 тыс. бат. Фото: Таньялак Сакут

Игнорирование требований официальных лиц карается тюремным заключением на срок до года и/или штрафом в размере до 100 тыс. бат. Фото: Таньялак Сакут

С заявлением о запрете распития спиртного в общественных местах выступил 25 марта вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай.

«Этот приказ в особенности направлен против распития на пляже Патонг и в Сапан-Хине, которые являются популярными местами. Люди собираются вместе и пьют в общественных местах,что создает опасную ситуацию и риск распространения вируса», – заявил вице-губернатор.

«Этим объявлением вам запрещается употреблять пиво или другой алкоголь на пляжах и в прочих общественных местах. Я не хочу, чтобы люди собирались в группы. Оставайтесь дома и радуйтесь спиртному там», – добавил он.

Господин Ротрыанг На-Нонгкхай добавил, что распоряжение выпущено на основании Закона об инфекционных заболеваниях. Согласно этому закону, игнорирование требований официальных лиц карается тюремным заключением на срок до года и/или штрафом в размере до 100 тыс. бат.

 

 

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