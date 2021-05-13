На Пхукете запретили ходить в гости и принимать гостей у себя

Обновленный перечень ограничений основывается на приказе № 2553/2564, который 12 мая подписал губернатор провинции Наронг Вунсиеу. Приказ вступил в силу 13 мая, срок его действия – до конца мая (если не будет продления).
Стоит отметить, что уведомление маркировано эмблемами пяти государственных ведомств и одной частной организации. Таким образом, опубликованный текст позиционируется как коллективное заявление.
В частности, на уведомлении размещены эмблемы правительства Пхукета (по факту пхукетского офиса Министерства внутренних дел), административной организации провинции (OrBorJor), пхукетского офиса Минздрава (РРНО), Официального центра информации о COVID на Пхукете (также входящего в структуру правительства Пхукета) и консорциума PKCD.
Также на уведомлении размещен логотип Иммиграционного бюро (входящего в структуру Королевской полиции Таиланда) с текстом: «Если вы стали свидетелем опасного поведения, которое может привести к распространению болезни, пожалуйста, звоните по номеру 191 круглосуточно».
«Нарушители-иностранцы могут быть депортированы и лишены разрешения на пребывание в стране в соответствии с иммиграционным законодательством», – гласит предупреждение для иностранцев.
Действующие ограничения разделены на три группы – желтую, оранжевую и красную. Запрет на походы в гости и прием гостей располагается в оранжевом (среднем) списке.
«Запрещены вечеринки и празднования любого вида. Разрешены лишь ритуальные церемонии, такие как свадьбы, похороны и посвящения в монахи, которые не могут быть отложены», – говорится в уведомлении.
«Запрещены вечеринки на дому, запрещены встречи с друзьями на дому», – добавляется там же.
Единственное подчеркнутое исключение – празднования, в которых участвуют лица, уже проживающие совместно.
Согласно приказу, запрещен прием гостей для совместных трапез или распития спиртного. Редакции The Phuket News пока не удалось получить пояснений, в каком случае гостя все же можно принять и это не будет сочтено нелегальной вечеринкой или встречей. Также не ясно, могут ли жильцы принимать членов своей семьи, живущих отдельно.
Другие запрещенные виды деятельности, указанные в оранжевом списке, включают:
- Запрещено собираться группами более 30 человек для какой-либо деятельности;
- Запрещены групповые вечеринки и встречи с распитием спиртного в общественных местах;
- Ресторанам (включая отельные) запрещено подавать гостям алкогольные напитки;
- При съемках фильмов и видео количество задействованных лиц не должно быть больше 50;
В списке «временно закрытого» (на красном фоне) приведены следующие места:
- Все виды образовательных учреждений;
- Развлекательные заведения, пабы, бары и караоке;
- Массажные салоны (кроме реабилитационного медицинского массажа);
- Боксерские стадионы, школы бокса, ринги для поединков бойцовых петухов и рыбок;
- Бильярдные столы;
- Интернет-кафе и компьютерные клубы;
- Салоны тату и пирсинга (независимо от того, над какой частью тела проводятся манипулиции);
- Рынки и центра по продаже амулетов и статуй Будды;
- Центры рыбной ловли или ловли креветок;
- Агентства путешествий, морских экскурсий, дайвинга и сноркелинга;
- Пешеходные (торгово-развлекательные улицы);
- Частные центры ухода за детьми и престарелыми;
- Кинотеатры, развлекательные центры, аквапарки, парки развлечений;
- Спортзалы, фитнес-центры, бадминтонные корты.
В разделе «Открыты с ограничениями» (желтый цвет) значатся:
- Рестораны (обслуживание в зале до 21:00, не более четырех человек за столиком);
- Универмаги (работа до 21:00, промо-акции запрещены);
- Обычные магазины, рынки и супермаркеты (разрешенные часы работы – с 4:00 до 23:00);
- Спортивные сооружения на открытом воздухе (работа до 21:00, не более трех человек в каждой из играющих команд);
- Тренировочные площадки для гольфа (без зрителей);
- Салоны красоты (без процедур на коже лица);
- Салоны красоты и парикмахерские (разрешены мытье и укладка волос, ожидающие клиенты должны находиться вне салона);
- Спа для животных и центры заботы о животных (ожидающие клиенты должны находиться вне помещения).