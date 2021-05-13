На Пхукете запретили ходить в гости и принимать гостей у себя

Пхукетский офис PR-департамента Таиланда опубликовал на своей официальной странице в Facebook актуальный список действующих на острове коронавирусных запретов и ограничений. В тексте прямо сказано о запрете принимать гостей у себя дома и ходить в гости.

Новости Пхукета

13 Мая 2021, 06:41 PM

Фото: PR Phuket

Обновленный перечень ограничений основывается на приказе № 2553/2564, который 12 мая подписал губернатор провинции Наронг Вунсиеу. Приказ вступил в силу 13 мая, срок его действия – до конца мая (если не будет продления).

Стоит отметить, что уведомление маркировано эмблемами пяти государственных ведомств и одной частной организации. Таким образом, опубликованный текст позиционируется как коллективное заявление.

В частности, на уведомлении размещены эмблемы правительства Пхукета (по факту пхукетского офиса Министерства внутренних дел), административной организации провинции (OrBorJor), пхукетского офиса Минздрава (РРНО), Официального центра информации о COVID на Пхукете (также входящего в структуру правительства Пхукета) и консорциума PKCD.

Также на уведомлении размещен логотип Иммиграционного бюро (входящего в структуру Королевской полиции Таиланда) с текстом: «Если вы стали свидетелем опасного поведения, которое может привести к распространению болезни, пожалуйста, звоните по номеру 191 круглосуточно».

«Нарушители-иностранцы могут быть депортированы и лишены разрешения на пребывание в стране в соответствии с иммиграционным законодательством», – гласит предупреждение для иностранцев.

Действующие ограничения разделены на три группы – желтую, оранжевую и красную. Запрет на походы в гости и прием гостей располагается в оранжевом (среднем) списке.

«Запрещены вечеринки и празднования любого вида. Разрешены лишь ритуальные церемонии, такие как свадьбы, похороны и посвящения в монахи, которые не могут быть отложены», – говорится в уведомлении.

«Запрещены вечеринки на дому, запрещены встречи с друзьями на дому», – добавляется там же.

Единственное подчеркнутое исключение – празднования, в которых участвуют лица, уже проживающие совместно.

Согласно приказу, запрещен прием гостей для совместных трапез или распития спиртного. Редакции The Phuket News пока не удалось получить пояснений, в каком случае гостя все же можно принять и это не будет сочтено нелегальной вечеринкой или встречей. Также не ясно, могут ли жильцы принимать членов своей семьи, живущих отдельно.

Другие запрещенные виды деятельности, указанные в оранжевом списке, включают:

- Запрещено собираться группами более 30 человек для какой-либо деятельности;

- Запрещены групповые вечеринки и встречи с распитием спиртного в общественных местах;

- Ресторанам (включая отельные) запрещено подавать гостям алкогольные напитки;

- При съемках фильмов и видео количество задействованных лиц не должно быть больше 50;

В списке «временно закрытого» (на красном фоне) приведены следующие места:

- Все виды образовательных учреждений;

- Развлекательные заведения, пабы, бары и караоке;

- Массажные салоны (кроме реабилитационного медицинского массажа);

- Боксерские стадионы, школы бокса, ринги для поединков бойцовых петухов и рыбок;

- Бильярдные столы;

- Интернет-кафе и компьютерные клубы;

- Салоны тату и пирсинга (независимо от того, над какой частью тела проводятся манипулиции);

- Рынки и центра по продаже амулетов и статуй Будды;

- Центры рыбной ловли или ловли креветок;

- Агентства путешествий, морских экскурсий, дайвинга и сноркелинга;

- Пешеходные (торгово-развлекательные улицы);

- Частные центры ухода за детьми и престарелыми;

- Кинотеатры, развлекательные центры, аквапарки, парки развлечений;

- Спортзалы, фитнес-центры, бадминтонные корты.

В разделе «Открыты с ограничениями» (желтый цвет) значатся:

- Рестораны (обслуживание в зале до 21:00, не более четырех человек за столиком);

- Универмаги (работа до 21:00, промо-акции запрещены);

- Обычные магазины, рынки и супермаркеты (разрешенные часы работы – с 4:00 до 23:00);

- Спортивные сооружения на открытом воздухе (работа до 21:00, не более трех человек в каждой из играющих команд);

- Тренировочные площадки для гольфа (без зрителей);

- Салоны красоты (без процедур на коже лица);

- Салоны красоты и парикмахерские (разрешены мытье и укладка волос, ожидающие клиенты должны находиться вне салона);

- Спа для животных и центры заботы о животных (ожидающие клиенты должны находиться вне помещения).





