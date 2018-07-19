The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

На Пхукете закрыли два пляжа из-за сообщений о крокодиле в море

Мэр Раваи отдал распоряжение запретить купание на двух пляжах в южной части острова после того, как к официальным лицам поступила серия сообщений о замеченном в море крокодиле.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Июля 2018 16:37:41

Фото: Surin Pisphan
Фото: Surin Pisphan

В беседе с The Phuket News мэр Раваи Арун Солос подтвердил, что купание на пляжах Най-Харн и Януй сегодня было запрещено из-за сообщений о замеченном в море крокодиле. В настоящий момент у южного побережья Пхукета работают команды, перед которыми стоит задача найти и поймать хищника, если он, конечно, и правда там есть.

Первое сообщение о крокодиле официальные лица получили около 18:20 среды, 18 июля. Местный житель Сомчай Кхун Луанг сообщил, что заметил нечто, похожее на крокодила, у пляжа Януй. Мужчине также удалось сделать фотографию при помощи смартфона.

Позже в тот же день о крокодиле у побережья сообщила местная жительница Тханатнан Сыпык. В качестве места происшествия она также назвала пляж Януй. Ночью же крокодила видели и местные рыбаки. Во всяком случае, они считают, что это был именно морской хищник, а не, к примеру, бревно в воде.

Напомним, что сейчас в зоопарке Пхукета живет дикий крокодил Лейпанг, названный по имени пляжа, у которого его заметили. На то, чтобы поймать Лейпанга, у специалистов ушло несколько дней. 

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как узнать, какой отель легален?

Как узнать, какой отель легален?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.