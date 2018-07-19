На Пхукете закрыли два пляжа из-за сообщений о крокодиле в море

Мэр Раваи отдал распоряжение запретить купание на двух пляжах в южной части острова после того, как к официальным лицам поступила серия сообщений о замеченном в море крокодиле.

19 Июля 2018 16:37:41

Фото: Surin Pisphan

В беседе с The Phuket News мэр Раваи Арун Солос подтвердил, что купание на пляжах Най-Харн и Януй сегодня было запрещено из-за сообщений о замеченном в море крокодиле. В настоящий момент у южного побережья Пхукета работают команды, перед которыми стоит задача найти и поймать хищника, если он, конечно, и правда там есть.

Первое сообщение о крокодиле официальные лица получили около 18:20 среды, 18 июля. Местный житель Сомчай Кхун Луанг сообщил, что заметил нечто, похожее на крокодила, у пляжа Януй. Мужчине также удалось сделать фотографию при помощи смартфона.

Позже в тот же день о крокодиле у побережья сообщила местная жительница Тханатнан Сыпык. В качестве места происшествия она также назвала пляж Януй. Ночью же крокодила видели и местные рыбаки. Во всяком случае, они считают, что это был именно морской хищник, а не, к примеру, бревно в воде.

Напомним, что сейчас в зоопарке Пхукета живет дикий крокодил Лейпанг, названный по имени пляжа, у которого его заметили. На то, чтобы поймать Лейпанга, у специалистов ушло несколько дней.